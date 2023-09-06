Ціни на зерно в Україні: скільки коштує кукурудза у вересні

Збирання кукурудзи. Фото: imagedelivery.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна відіграє важливу роль у постачанні зернових на світові ринки. Вона активно займається виробництвом та експортом різних видів зернових культур, таких як пшениця, кукурудза та ячмінь. Однак російська агресія, блокада і руйнування портів на Чорному морі негативно вплинули на експорт зерна з України. При цьому після недавньої зустрічі з лідером РФ Путіним президент Туреччини Реджеп Ердоган зробив низку заяв щодо зернового коридору. Він наголосив, що ефективних альтернатив для чорноморської зернової угоди не існує і висловив думку, що Україна має проявити гнучкість у своїй позиції, щоб зробити можливою співпрацю з Росією в рамках зернової угоди.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує кукурудза.

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Станом на 6 вересня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 4229 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 6 вересня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на кукурудзу упродовж останніх днів сильно впала. Так, у вівторок, 29 серпня, середня вартість тонни кукурудзи становила 4790 грн і відтоді практично постійно падала до 4229 грн за тонну, що становить мінімум за тиждень. Він був зафіксований у суботу, 2 вересня, і тримається до тепер.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Кукурудза є найпоширенішою сільськогосподарською культурою як в Україні, так і за кордоном. Безліч різних сортів кукурудзи вирощуються як внутрішніх потреб, так експорту.

На сьогоднішній день ціну на кукурудзу впливають багато факторів:

Світовий попит на кукурудзу. Обсяг посівних площ під кукурудзою в основних країнах, що її експортують. Погодні умови та кліматичні фактори, що впливають на врожай та якість зерна. Валютний курс. Вартість палива, мастильних матеріалів, обслуговування сільськогосподарської техніки та інші операційні витрати. Специфікації кукурудзи, включаючи сорт, цілісність насіння та вологість.

Вартість кукурудзи залежить від етапу циклу вирощування. Найменші ціни зазвичай спостерігаються під час збирання врожаю. У міру просування вперед у циклі вирощування вони поступово збільшуються через додаткові витрати, включаючи витрати на зберігання зерна. Пікове зростання цін на кукурудзу зазвичай відбувається наприкінці осені та на початку зими, а потім наприкінці зими та на початку весни.

Проте слід зазначити, що найбільший вплив на ціни на кукурудзу в Україні мало російське вторгнення. Війна та руйнування портів на Чорноморському узбережжі призвели до обмеження доступного обсягу кукурудзи на світовому ринку. Це, своєю чергою, сприяло збільшенню світової вартості кукурудзи. Військові дії негативно вплинули на площі, виділені під посіви зернових в Україні, а багато ферм були просто зруйновані війною.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ріпак та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та кукурудзу. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.