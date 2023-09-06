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Цены на зерно в Украине: сколько стоит кукуруза в сентябре

6 сентября 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерно в Украине: сколько стоит кукуруза в сентябре
Уборка кукурузы. Фото: imagedelivery.net
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина играет немаловажную роль в поставках зерновых на мировые рынки. Она активно занимается производством и экспортом различных видов зерновых культур, таких как пшеница, кукуруза и ячмень. Однако российская агрессия, блокада и разрушение портов на Черном море оказали негативное влияние на экспорт зерна из Украины. При этом после недавней встречи с лидером РФ Путиным президент Турции Реджеп Эрдоган сделал ряд заявлений по поводу зернового коридора. Он подчеркнул, что эффективных альтернатив для черноморского зернового соглашения не существует и выразил мнение, что Украина должна проявить гибкость в своей позиции, чтобы сделать возможным сотрудничество с Россией в рамках зернового соглашения.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит кукуруза.

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На 6 сентября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 4229 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 6 сентября. Фото: tripoli.land

При этом цена на кукурузу за последние дни сильно упала. Так, во вторник, 29 августа, средняя стоимость тонны кукурузы составляла 4790 грн и с тех пор практически постоянно падала до 4229 грн за тонну, что составляет минимум за неделю. Он был зафиксирован в субботу, 2 сентября, и держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Кукуруза является самой распространенной сельскохозяйственной культурой, как в Украине, так и за рубежом. Множество различных сортов кукурузы выращиваются как для внутренних потребностей, так и для экспорта.

На сегодняшний день цену на кукурузу влияют многие факторы:

  1. Мировой спрос на кукурузу.
  2. Объем посевных площадей под кукурузой в основных экспортирующих ее странах.
  3. Погодные условия и климатические факторы, влияющие на урожай и качество зерна.
  4. Валютный курс.
  5. Стоимость топлива, смазочных материалов, обслуживание сельскохозяйственной техники и другие операционные расходы.
  6. Спецификации кукурузы, включая сорт, цельность семян и влажность.

Стоимость кукурузы зависит от этапа цикла выращивания. Наименьшие цены обычно наблюдаются при сборе урожая. По мере продвижения вперед в цикле выращивания они постепенно увеличиваются из-за дополнительных затрат, включая расходы на хранение зерна. Пиковый рост цен на кукурузу обычно происходит в конце осени и начале зимы, а затем в конце зимы и начале весны.

Однако следует отметить, что наибольшее влияние на цены на кукурузу в Украине оказало российское вторжение. Война и разрушение портов на Черноморском побережье привели к ограничению доступного объема кукурузы на мировом рынке. Это, в свою очередь, способствовало увеличению мировой стоимости кукурузы. Военные действия оказали негативное влияние на площади, выделенные под посевы зерновых в Украине, а многие фермы были просто разрушены войной.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит рапс и подсолнечник . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои , ячменя и кукурузы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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