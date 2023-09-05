Ціни на зернові в Україні станом на 5 вересня 2023

Збирання пшениці. Фото: modernfarmer.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна посідає значне місце серед головних постачальників зерна. Вона активно виробляє та експортує різноманітні зернові культури, включаючи пшеницю, кукурудзу та ячмінь. Однак російське вторгнення, блокада та руйнування портів у Чорному морі мали негативний вплив на експорт зернових з України. Не сприяє вирішенню ситуації і заборона імпорту товарів з України до країн Євросоюзу, таких як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія. Термін дії цієї заборони спливає 15 вересня. Проте ці обмеження можуть бути знову введені до кінця року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує пшениця.

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Станом на 5 вересня середня ціна на пшеницю в Україні становить 4085 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 5 вересня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів дещо впала. Так, у понеділок, 28 серпня, середня вартість тонни пшениці становила 4188 грн і відтоді практично постійно падала до 4085 грн за тонну, що становить мінімум за тиждень. Він був зафіксований у субботу, 2 вересня. З тих пір середня ціна на пшеницю не змінювалась.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні постійно змінюються. На формування ціни пшениці впливає безліч факторів, включаючи тенденції на експортному ринку зерна, якість зерна, попит та пропозиція, конкуренція, запаси пшениці на складах та багато інших аспектів.

Ще одним значущим чинником, який впливає на ціни на зернові в Україні є війна. Війна в Україні дуже вплинула на ринок зернових і ціни на пшеницю. Україна є одним із найбільших виробників та експортерів пшениці у світі, і війна призвела до різкого зниження виробництва та експорту пшениці.

Внаслідок бойових дій були зруйновані сільськогосподарські угіддя, інфраструктура та обладнання. Крім того, Росія заблокувала всі порти України на Чорному морі, що завадило експорту зерна та інших сільськогосподарських продуктів. Блокада вплинула на українську економіку і ціни на пшеницю, а також поставила під загрозу продовольчу безпеку у світі.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ріпак та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та кукурудзу. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.