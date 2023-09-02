Ціни на зернові в Україні станом на 2 вересня 2023

Збирання ячменю. Фото: modernfarmer.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вторгнення Росії в Україну призвело до припинення роботи українських портів, що ускладнило експорт зернових, яким традиційно пишалася наша країна. Крім того, війна призвела до руйнування суттєвої частини інфраструктури, що додатково посилило проблеми у виробництві та експорті української зернової продукції. Втім, США почали співпрацювати із Румунією та Молдовою з метою розширення можливостей експорту української зернової продукції через річку Дунай.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує ячмінь.

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Станом на 2 вересня середня ціна на ячмінь в Україні становить 3376 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 2 вересня. Фото: tripoli.land

Слід зазначити, що ціна на ячмінь упродовж останніх днів майже не змінились. Так, у п'ятницю, 25 серпня, середня вартість тонни ячменю становила 3 261 грн і зросла до свого тижневого максимуму у 3 400 грн за тонну у неділю, 27 серпня. Наразі ціна є середнью в порівнянні з тижневою динамікою.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Війна в Україні дуже вплинула на ціни на ячмінь. Україна є одним із найбільших експортерів ячменю у світі, і війна призвела до скорочення пропозиції зерна. Це, своєю чергою, призвело до зростання цін на ячмінь на світовому ринку.

Війна вплинула на ціни на ячмінь з кількох причин. По-перше, бойові дії в країні призвели до руйнування посівних площ та зниження врожайності ячменю. По-друге, блокада портів України заважає експорту зерна із країни. По-третє, війна призвела до зростання попиту на ячмінь із боку інших країн, які намагаються компенсувати скорочення пропозиції зерна з боку України. До війни експортний потенціал ячменю становив 10–10,5 млн тонн, українські порти успішно з ним справлялися.

Крім того, ціна на ячмінь в Україні змінюється під впливом таких факторів, як погодні умови, рівень попиту та пропозиції на внутрішньому та світових ринках, світові ціни на ячмінь, економічна стабільність чи нестабільність, а також курс національної валюти. Завдяки цим факторам ціни на ячмінь можуть коливатися протягом року.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ріпак та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, тонна пшениці та кукурудзу. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.