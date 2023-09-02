Цены на зерновые в Украине по состоянию на 2 сентября 2023 года

Уборка ячменя. Фото: modernfarmer.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вторжение России в Украину привело к прекращению работы украинских портов, что усложнило экспорт зерновых, которым традиционно гордилась наша страна. Кроме того, война привела к разрушению существенной части инфраструктуры, что дополнительно усугубило проблемы в производстве и экспорте украинской зерновой продукции. Впрочем, США начали сотрудничать с Румынией и Молдовой в целях расширения возможностей экспорта украинской зерновой продукции через реку Дунай.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит ячмень.

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По состоянию на 2 сентября средняя цена на ячмень в Украине составляет 3376 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 2 сентября. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на ячмень за последние дни почти не изменилась. Так, в пятницу, 25 августа, средняя стоимость тонны ячменя составляла 3 261 грн и выросла до своего недельного максимума в 3 400 грн за тонну в воскресенье, 27 августа. В настоящее время цена является средней по сравнению с недельной динамикой.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Война в Украине оказала большое влияние на цены на ячмень. Украина является одним из крупнейших экспортеров ячменя в мире и война привела к сокращению предложения зерна. Это, в свою очередь, привело к росту цен на ячмень на мировом рынке.

Война повлияла на цены на ячмень по нескольким причинам. Во-первых, боевые действия в стране привели к разрушению посевных площадей и снижению урожайности ячменя. Во-вторых, блокада портов Украины мешает экспорту зерна из страны. В-третьих, война привела к росту спроса на ячмень со стороны других стран, пытающихся компенсировать сокращение предложения зерна со стороны Украины. До войны экспортный потенциал ячменя составлял 10–10,5 млн тонн, украинские порты успешно с ним справлялись.

Кроме того, цена на ячмень в Украине изменяется под влиянием таких факторов как погодные условия, уровень спроса и предложения на внутреннем и мировых рынках, мировые цены на ячмень, экономическая стабильность или нестабильность, а также курс национальной валюты. Благодаря этим факторам, цены на ячмень могут колебаться в течение года.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит рапс и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, тонна пшеницы и кукурузы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.