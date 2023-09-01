Ціни на зернові в Україні станом на 1 вересня 2023

Збирання сої. Фото: nbcnews.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Російська інтервенція в Україну призвела до припинення діяльності багатьох українських портів, що суттєво ускладнило експорт зернових продуктів. Крім того, через війну було зруйновано значну частину інфраструктури, що створило додаткові труднощі для виробництва та експорту українського зерна. Також варто зазначити, що внаслідок обстрілів з боку Росії постраждали дунайські та одеські порти, де було знищено 270 тисяч тонн зерна. Це зерно було попередньо законтрактовано та призначалося для експорту на зовнішні ринки.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соя.

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Станом на 1 вересня середня ціна на сою в Україні становить 14980 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 1 вересня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на сою упродовж останніх днів переважно падала. Так, у четвер, 24 серпня, середня вартість тонни сої становила 17578 грн. Далі ціна на цю продукцію сильно впала ы декілька днів трималась на рівні 14275 грн. Згодом падіння продовжилось до 13771 грн за тонну сої. Що становило тижневий мінімум. Наразі ціна на сою трохи стабілізувалась, але вона все ще далека від показників минулого тижня.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Війна з Росією негативно вплинула на ціни на сою в Україні. В результаті війни було знищено значну частину посівних площ, а також порушено логістичні мережі. Це призвело до зниження пропозиції сої на внутрішньому ринку.

Загалом, крім війни, ціни на сою в Україні змінюються під впливом кількох ключових факторів. Впливає на ціни баланс між пропозицією та попитом. Цей чинник визначає основну динаміку цін сою. Якщо обсяг пропозиції сої перевищує поточний попит неї, це зазвичай знижує ціни. У разі зворотної ситуації, коли попит перевищує пропозицію, ціни мають тенденцію до підвищення.

Кліматичні умови також впливають на ринкові ціни. Рівень врожайності сої може значно змінюватись залежно від погодних умов. У періоди неврожайних років ціни на сою зазвичай зростають, оскільки зниження врожаю скорочує пропозицію.

Динаміка цін інші олійні культури також грає свою роль. Якщо ціни на соняшник, кукурудзу та ріпак змінюються, це може вплинути на рішення фермерів, які культури вирощувати. Зміна пропозиції інших олійних культур впливає загальну конкуренцію над ринком і може вплинути ціни на сою.

Світові ціни на сою також мають важливе значення. Україна є важливим гравцем на світовому ринку сої, і світові ціни можуть чинити тиск на внутрішні ціни в країні. Якщо світові ціни на сою зростають, це може стимулювати експорт із України та, як наслідок, вплинути на внутрішні ціни.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ріпак та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна яменю, тонна пшениці та кукурудзу. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.