Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 сентября 2023 года

Уборка сои. Фото: nbcnews.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Российская интервенция в Украине привела к прекращению деятельности многих украинских портов, что значительно усложнило экспорт зерновых продуктов. Кроме того, в результате была разрушена значительная часть инфраструктуры, что создало дополнительные трудности для производства и экспорта украинского зерна. Также следует отметить, что в результате обстрелов со стороны России пострадали дунайские и одесские порты, где было уничтожено 270 тысяч тонн зерна. Это зерно было предварительно законтрактовано и предназначено для экспорта на внешние рынки.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит соя.

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По состоянию на 1 сентября средняя цена на сою в Украине составляет 14980 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 1 сентября. Фото: tripoli.land

При этом цена на сою за последние дни преимущественно падала. Так, в четверг, 24 августа, средняя стоимость тонны сои составила 17578 грн. Далее цена на эту продукцию сильно упала и несколько дней держалась на уровне 14275 грн. Впоследствии падение продлилось до 13771 грн за тонну сои. Что составляло недельный минимум. Сейчас цена на сою немного стабилизировалась, но она все еще далека от показателей прошлой недели.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине.

Война с Россией оказала негативное влияние на цены на сою в Украине. В результате войны была уничтожена значительная часть посевных площадей, а также нарушены логистические сети. Это привело к понижению предложения сои на внутреннем рынке.

В целом, кроме войны, цены на сою в Украине изменяются под влиянием нескольких ключевых факторов. Влияет на цены баланс между предложением и спросом. Этот фактор определяет основную динамику цен сою. Если объем предложения сои превышает текущий спрос на нее, это обычно снижает цены. В случае обратной ситуации, когда спрос превышает предложение, цены имеют тенденцию к увеличению.

Климатические условия также оказывают влияние на рыночные цены. Уровень урожайности сои может значительно изменяться в зависимости от погодных условий. В периоды неурожайных лет цены на сою обычно растут, поскольку снижение урожая сокращает предложение.

Динамика цен и другие масличные культуры также играет свою роль. Если цены на подсолнечник, кукурузу и рапс изменяются, это может повлиять на решение фермеров, которые выращивать культуры. Изменение предложения других масличных культур влияет на общую конкуренцию на рынке и может повлиять на цены на сою.

Мировые цены на сою также имеют немаловажное значение. Украина является важным игроком на мировом рынке сои, и мировые цены могут оказывать давление на внутренние цены в стране. Если мировые цены на сою растут, это может стимулировать экспорт из Украины и, следовательно, повлиять на внутренние цены.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит рапс и подсолнечник . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна яменя, тонна пшеницы и кукурузы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.