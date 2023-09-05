Цены на зерновые в Украине по состоянию на 5 сентября 2023 года

Уборка пшеницы. Фото: modernfarmer.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина занимает значительное место среди основных поставщиков зерна. Она активно производит и экспортирует различные зерновые культуры, включая пшеницу, кукурузу и ячмень . Однако российское вторжение, блокада и разрушение портов в Черном море оказали негативное влияние на экспорт зерновых из Украины. Не способствует разрешению ситуации и запрет импорта товаров из Украины в страны Евросоюза, такие как Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября. Однако эти ограничения могут быть снова введены до конца года.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит пшеница.

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По состоянию на 5 сентября средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4085 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 5 сентября. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни несколько упала. Так, в понедельник, 28 августа, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 4188 грн и с тех пор практически постоянно падала до 4085 грн за тонну, что составляет минимум за неделю. Он был зафиксирован в субботу, 2 сентября. С тех пор средняя цена на пшеницу не изменялась.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу постоянно меняются. На формирование цены на пшеницу влияет множество факторов, включая тенденции на экспортном рынке зерна, качество зерна, спрос и предложение, конкуренция, запасы пшеницы на складах и многие другие аспекты.

Еще одним значимым фактором, влияющим на цены на зерновые в Украине, является война. Война в Украине оказала большое влияние на рынок зерновых и цены на пшеницу. Украина является одним из крупнейших производителей и экспортеров пшеницы в мире и война привела к резкому снижению производства и экспорта пшеницы.

В результате боевых действий были разрушены сельскохозяйственные угодья, инфраструктура и оборудование. Кроме того, Россия заблокировала все порты Украины на Черном море, что помешало экспорту зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Блокада оказала влияние на украинскую экономику и цены на пшеницу, а также поставила под угрозу продовольственную безопасность в мире.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит рапс и подсолнечник . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои , ячменя и кукурузы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.