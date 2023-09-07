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Цены на зерно в Украине: сколько стоит подсолнечник в сентябре

7 сентября 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 сентября 2023 года
Уборка подсолнечника. Фото: landlord.ua
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина по-прежнему остается одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечника. Однако, к сожалению, из-за российского вторжения и блокады основных портов страны экспорт зерновых из Украины на данный момент значительно усложнен. Однако украинские сельхозпроизводители не собираются сдаваться и используют альтернативные маршруты. Согласно заявлению еврокомиссара Януша Войцеховского, Европейская комиссия должна оказать поддержку Украине, обеспечив транзит зерна через граничащие с Украиной страны-члены Европейского союза к большему количеству морских портов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит подсолнечник.

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По состоянию на 7 сентября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 12314 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 7 сентября. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни только падала. Так, в среду, 30 августа, средняя стоимость тонны подсолнечника составляла 12989 грн и с тех пор практически постоянно падала. Сначала до 12986 грн за тонну, потом до 12522 грн и, в итоге, до 12314 грн за тонну, что составляет минимум за неделю.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Оптовые цены на подсолнечник формируются под влиянием различных факторов и тенденций как на внутреннем, так и на мировом рынке. Среди этих факторов можно выделить следующие:

1. Прогнозы по урожаю в странах, ведущих производителях подсолнечника.
2. Изменение цен на другие сельскохозяйственные культуры, такие как рапс и соя.
3. Погодные условия, которые могут повлиять на урожай подсолнечника.
4. Уровень цен и объемы экспортных контрактов на продукцию, получаемую при переработке подсолнечника, такие как масло и шрот.
5. Масличность семян подсолнечника, влияющая на закупочную цену. Высокая масляность семян позволяет сельхозпроизводителям рассчитывать на более высокую цену за урожай.
6. Качество продукции, включая наличие сорняков и влажность семян.

В течение года цены на подсолнечник на оптовом рынке изменяются в зависимости от предложения. Обычно минимальная цена на семена подсолнечника фиксируется в начале сентября, когда начинается уборка урожая и предложение на рынке становится больше.

Кроме того, стоимость подсолнечника как культуры с высоким содержанием масла напрямую связана с мировой международной торговлей. Украина как крупный экспортер подсолнечника подвержена влиянию мировой конъюнктуры на цены на эту сельскохозяйственную культуру.

Также не следует забывать, что Украина находится в состоянии войны с РФ. Разрушение Россией портов на Черноморском побережье привело к ограничению доступного объема подсолнечника на мировом рынке. Вторжение РФ крайне негативно повлияло на выращивание и экспорт зерновых в Украину и цены на них.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит рапс и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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