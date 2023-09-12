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Ціни на зерно в Україні: скільки коштує ячмінь у вересні

12 вересня 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 12 вересня 2023
Збирання ячменю. Фото: hdpic.club
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Російське вторгнення в Україну справило руйнівний вплив на сільськогосподарську інфраструктуру нашої країни із серйозними наслідками для виробництва та експорту українських зернових продуктів. Згідно з офіційними даними уряду Великої Британії, починаючи з липня, Росія завдала збитків або знищила щонайменше 26 об'єктів цивільної інфраструктури, включаючи портові споруди, склади, силоси та зернові елеватори. Це спричинило скорочення експортних можливостей України на третину, створюючи серйозні перешкоди для українських виробників та експортерів зернових продуктів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 12 вересня.

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Станом на 12 вересня середня ціна на ячмінь в Україні становить 3271 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 12 вересня. Фото: tripoli.land

Слід зазначити, що ціна на ячмінь упродовж останніх днів трохи впала. Так, у понеділок, 4 вересня, середня вартість тонни ячменю становила 3376 грн і впала до свого тижневого міінімуму у 3242 грн за тонну у середу, 6 вересня. Наразі ціна є середнью в порівнянні з тижневою динамікою.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

На формування цін на ячмінь в Україні найсуттєвішим чином впливають військові дії на території країни. Україна відіграє ключову роль як один із провідних світових експортерів ячменю, і війна суттєво скоротила обсяги виробництва та експорту цього продукту. Це своєю чергою призвело до зростання цін на ячмінь на світовому ринку.

Крім того, на ціни на ячмінь впливають багато факторів. Такими факторами є:

  1. Погодні умови. Сухість, посухи або повені можуть вплинути на врожай і, отже, доступну пропозицію.
  2. Попит та пропозиція. Якщо попит перевищує пропозицію, це може піднімати ціни.
  3. Світові ціни. Світові події, такі як посухи чи падіння врожайності в інших країнах, можуть підвищити світові ціни та збільшити експортну пропозицію.
  4. Економічні умови. Економічні чинники, такі як інфляція та рівень безробіття, також можуть впливати на ціни на ячмінь.
  5. Курс валюти. Зміни в курсі національної валюти можуть позначитися на цінах на імпорт та експорт ячменю, що також може впливати на ринкові ціни.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ріпаку та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.  

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