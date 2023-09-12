Цены на зерновые в Украине по состоянию на 12 сентября 2023 года

Уборка ячменя. Фото: hdpic.club

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Российское вторжение в Украину оказало разрушительное влияние на сельскохозяйственную инфраструктуру нашей страны с серьезными последствиями для производства и экспорта украинских зерновых продуктов. Согласно официальным данным правительства Великобритании, начиная с июля Россия нанесла ущерб или уничтожила по меньшей мере 26 объектов гражданской инфраструктуры, включая портовые сооружения, склады, силосы и зерновые элеваторы. Это привело к сокращению экспортных возможностей Украины на треть, создавая серьезные препятствия для украинских производителей и экспортеров зерновых продуктов.

Новинини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 12 сентября.

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По состоянию на 12 сентября средняя цена на ячмень в Украине составляет 3271 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 12 сентября. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на ячмень за последние дни немного упала. Так, в понедельник, 4 сентября, средняя стоимость тонны ячменя составила 3376 грн и упала в свой недельный минимум в 3242 грн за тонну в среду, 6 сентября. В настоящее время цена является средней по сравнению с недельной динамикой.

Динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине.

На формирование цен на ячмень в Украине наиболее влияют военные действия на территории страны. Украина играет ключевую роль как один из ведущих мировых экспортеров ячменя, и война существенно сократила объемы производства и экспорта этого продукта. Это в свою очередь привело к росту цен на ячмень на мировом рынке.

Кроме того, на цены на ячмень влияют многие другие факторы. Такими факторами являются:

Погодные условия. Сухость, засухи или наводнения могут повлиять на урожай и, следовательно, доступное предложение. Спрос и предложение. Если спрос превышает предложение, то это может поднимать цены. Мировые цены. Мировые события, такие как засуха или падение урожайности в других странах, могут повысить мировые цены и увеличить экспортное предложение. Экономические условия. Экономические факторы, такие как инфляция и уровень безработицы, могут также влиять на цены на ячмень. Курс валюты. Изменения в курсе национальной валюты могут отразиться на ценах импорта и экспорта ячменя, что также может влиять на рыночные цены.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна рапса и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.