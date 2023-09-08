Ціни на зернові в Україні станом на 8 вересня 2023

Поле рапсу. Фото: pixabay.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є одним із провідних світових постачальників ріпакового насіння. У маркетинговому році 2022/23 (липень-червень) обсяг експорту українського ріпакового насіння склав 3,4 мільйона тонн. Однак, на жаль, через російське вторгнення та блокаду ключових портів в Україні на даний момент експорт зерна значно обмежений. Вночі 7 вересня Росія знову атакувала порти Одеської області. Атака дронів на півдні України тривала три години. Це вже четверта атака на Ізмаїльський район протягом останніх п'яти днів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує ріпак.

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Станом на 8 вересня середня ціна на ріпак в Україні становить 12769 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ріпак в Україні станом на 8 вересня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ріпак упродовж останніх трохи зросла. Так, у четвер, 31 серпня, середня вартість тонни ріпака становила 12632 грн. Відтоді ціна на цей вид зернових культур декілька разів змінювалась: спочатку вона зросла до 12808 грн за тонну, потім впала до 12779, знову зросла до 12818 грн за тонну.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ріпак в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ріпак в Україні

У процесі формування ціни на ріпак в Україні практично нема участі вітчизняних переробників, оскільки практично весь зібраний урожай йде на світовий ринок. Для фермерів, які вирішують вирощувати ріпак, важливо враховувати, що ціна на цей продукт в Україні може бути нестабільною. Одним із ключових факторів, що впливають на ціну ріпаку, є співвідношення між попитом із боку закордонних покупців та обсягами пропозиції з боку українських фермерів.

Нестабільною ціна може бути і через війну в Україні. Економічні виклики, пов'язані з російським вторгненням, серйозно впливають на аграрний сектор та економіку України. Ця складна ситуація призвела до зменшення обсягів виробництва ріпаку та викликала невизначеність щодо його майбутнього експорту.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.