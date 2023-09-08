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Цены на зерно в Украине: сколько стоит рапс в сентябре

8 сентября 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 8 сентября 2023
Поле рапса. Фото: pixabay.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина является одним из ведущих мировых поставщиков семян рапса. В маркетинговом году 2022/23 (июль-июнь) объем экспорта украинских рапсовых семян составил 3,4 миллиона тонн. Однако, к сожалению, из-за российского вторжения и блокады ключевых портов в Украину на данный момент экспорт зерна значительно ограничен. Ночью 7 сентября Россия снова атаковала порты Одесской области. Атака дронов на юге Украины длилась три часа. Это уже четвертая атака на Измаильский район за последние пять дней.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит рапс.

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По состоянию на 8 сентября средняя цена на рапс в Украине составляет 12769 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на рапс в Украине на 8 сентября. Фото: tripoli.land

При этом цена на рапс за последние несколько выросла. Так, в четверг, 31 августа, средняя стоимость тонны рапса составила 12632 грн. С тех пор цена на этот вид зерновых культур несколько раз менялась: сначала она выросла до 12808 грн. за тонну, потом упала до 12779, снова выросла до 12818 грн за тонну.

Недельная динамика изменения средней цены на рапс в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на рапс в Украине

В процессе формирования цены на рапс в Украине практически нет участия отечественных переработчиков, поскольку практически весь урожай идет на мировой рынок. Для фермеров, которые решают растить рапс, важно учитывать, что цена на этот продукт в Украине может быть нестабильной. Одним из ключевых факторов влияющих на цену рапса является соотношение между спросом со стороны зарубежных покупателей и объемами предложения со стороны украинских фермеров.

Нестабильной цена может быть и из-за войны в Украине. Экономические вызовы, связанные с российским вторжением, оказывают серьезное влияние на аграрный сектор и экономику Украины. Эта сложная ситуация привела к уменьшению объемов производства рапса и вызвала неопределенность его будущего экспорта.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит подсолнечник и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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