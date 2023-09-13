Ціни на зернові в Україні станом на 13 вересня 2023

Збирання пшениці. Фото: besthqwallpapers.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна відіграє значну роль серед основних постачальників зерна, активно виробляючи та відправляючи на експорт різні види зернових культур, такі як пшениця, кукурудза та ячмінь. Тим не менш, російське вторгнення, яке призвело до блокади та руйнування морських портів у Чорному морі мало серйозний негативний вплив на експорт зернових продуктів з України. Нещодавно лідери країн G20, за підсумками саміту що пройшов у Нью-Делі, опублікували спільну офіційну заяву, в якій закликали до поновлення зернової угоди. Також учасники саміту закликали до припинення атак на інфраструктуру, яка відіграє вирішальну роль в експорті українського зерна.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 13 вересня.

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Станом на 13 вересня середня ціна на пшеницю в Україні становить 3980 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 5 вересня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів дещо впала. Так, у вівторок, 5 вересня, середня вартість тонни пшениці становила 4085 грн і відтоді практично постійно падала до 3978 грн за тонну, що становило мінімум за тиждень. Він був зафіксований у суботу, 9 вересня і протримався до вівторка. З тих пір середня ціна на пшеницю зросла всього на дві гривні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Мінливість цін на пшеницю – це явище, яке фактично постійно супроводжує ринок зернових культур. На формування вартості пшениці впливають численні фактори, включаючи, експортні тенденції, якість продукту, попит та пропозицію, жорсткість конкуренції, наявність запасів на складах та інші аспекти.

Ще одним суттєвим фактором, який впливає на ціни на зернові в Україні, є війна. Військові дії на українській території справили значний вплив на ринок зернових та цінову динаміку пшениці. Україна відома як один із найбільших виробників та експортерів пшениці у світі. Через російське вторгнення вся галузь сільзкогосподарства зіткнулась із різким зниженням обсягів виробництва та експорту.

Крім того, Росія заблокувала доступ до всіх українських портів на Чорному морі, що дуже обмежило можливості експорту як зерна, так і інших сільськогосподарських продуктів. Ця блокада позначилася на українській економіці та рівні цін на пшеницю, а також викликала побоювання щодо продовольчої безпеки у світовому масштабі.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ріпаку та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.