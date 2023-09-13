Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Цены на зерно в Украине: сколько стоит пшеница в сентябре arrow

Цены на зерно в Украине: сколько стоит пшеница в сентябре

13 сентября 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 13 сентября 2023 года
Уборка пшеницы. Фото: besthqwallpapers.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина играет значительную роль среди основных поставщиков зерна, активно производя и отправляя на экспорт различные виды зерновых культур, таких как пшеница, кукуруза и ячмень. Тем не менее, российское вторжение, которое привело к блокаде и разрушению морских портов в Черном море, оказало серьезное негативное влияние на экспорт зерновых продуктов из Украины. Недавно лидеры стран G20, по итогам прошедшего в Нью-Дели саммита, опубликовали совместное официальное заявление, в котором призвали к возобновлению зернового соглашения. Также участники саммита призвали к прекращению атак на инфраструктуру, играющую решающую роль в экспорте украинского зерна.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 13 сентября.

Читайте также:

По состоянию на 13 сентября средняя цена на пшеницу в Украине составляет 3980 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 5 сентября. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни несколько упала. Так, во вторник, 5 сентября, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 4085 грн и с тех пор практически постоянно падала до 3978 грн за тонну, что составляло минимум за неделю. Он был зафиксирован в субботу, 9 сентября, и продержался до вторника. С тех пор средняя цена на пшеницу выросла всего на две гривны.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Изменчивость цен на пшеницу – это явление, фактически постоянно сопровождающее рынок зерновых культур. На формирование стоимости пшеницы влияют многочисленные факторы, включая экспортные тенденции, качество продукта, спрос и предложение, жесткость конкуренции, наличие запасов на складах и другие аспекты.

Еще одним существенным фактором, влияющим на цены на зерновые в Украине, является война. Военные действия на украинской территории оказали значительное влияние на рынок зерновых и ценовую динамику пшеницы. Украина известна как один из крупнейших производителей и экспортеров пшеницы в мире. Из-за российского вторжения вся отрасль сельхозхозяйства столкнулась с резким снижением объемов производства и экспорта.

Кроме того, Россия заблокировала доступ ко всем украинским портам на Черном море, что очень ограничило возможности экспорта как зерна, так и других сельскохозяйственных продуктов. Эта блокада сказалась на украинской экономике и уровне цен на пшеницу, а также вызвала опасения по поводу продовольственной безопасности в мировом масштабе.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит подсолнечник и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна рапса и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз