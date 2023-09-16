Ціни на зернові в Україні станом на 16 вересня 2023

Поле соняшнику. Фото: showme.missouri.edu

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна в Україні вкрай негативно вплинула на експорт зерна з країни. Основною причиною зниження експорту є блокада українських портів у Чорному морі. Через ці порти у мирний час здійснювалось близько 90% експорту зерна з України. Наразі експорт зерна з України здійснюється через залізничні та автомобільні колії, а також через невеликі порти на Дунаї. Однак ці шляхи не можуть забезпечити експорт у повному обсязі. Крім того, через запровадження країнами східної Європи заборони імпорту українського продовольства НБУ прогнозує скорочення валютного виторгу аграріїв до кінця 2023 року приблизно на 600 мільйонів доларів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 16 вересня

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Станом на 16 вересня середня ціна на соняшник в Україні становить 9996 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 16 вересня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів переважно падала. Так, у п'ятницю, 8 вересня, середня вартість тонни соняшнику становила 12 153 грн і відтоді впала спочатку до 11 456 грн за тонну, згодом до 11 352 грн і, зрештою, до 9996 грн за тонну, що становить мінімум за тиждень.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Україна є одним із провідних виробників соняшнику у світі, що значною мірою обумовлено сприятливим кліматом для цієї культури.

Формування вартості 1 тонни соняшника переважно залежить від ціни на 1 тонну соняшникової олії на світовому ринку, оскільки обсяги експорту олії та шроту значно перевищують обсяги експорту насіння соняшника. Наприклад, лише у 2016 році Україна експортувала близько 176 тисяч тонн насіння, тоді як експорт олії становив майже 5 мільйонів тонн.

Ціни на соняшник можуть суттєво змінюватися, залежно від часу збирання врожаю, інтересів трейдерів та обсягу пропозицій. Трейдери, які закуповують соняшник із поля, зазвичай використовують автотранспорт для його транспортування, тому логістичний ланцюжок також істотно впливає на кінцеву ціну продукції.

Крім того, варто пам'ятати, що Україна веде війну з російськими загарбниками. Руйнування російськими військами портів на Чорноморському узбережжі створило дефіцит українського соняшника на світовому ринку. Вторгнення Росії також сильно вплинуло на виробництво та експорт зернових культур з України, позначаючи їхні ціни.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ріпак та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.