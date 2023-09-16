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Цены на зерно в Украине: сколько стоит подсолнечник в сентябре

16 сентября 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 16 сентября 2023 года
Поле подсолнечника. Фото: showme.missouri.edu
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Война в Украине очень негативно повлияла на экспорт зерна из страны. Основной причиной снижения экспорта стала блокада украинских портов в Черном море. Через эти порты в мирное время осуществлялось около 90% экспорта зерна из Украины. В настоящее время экспорт зерна из Украины производится через железнодорожные и автомобильные пути, а также через небольшие порты на Дунае. Однако эти пути не могут обеспечить экспорт в полном объеме. Кроме того, из-за введения странами восточной Европы запрета импорта украинского продовольствия НБУ прогнозирует сокращение валютной выручки аграриев к концу 2023 года примерно на 600 миллионов долларов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 16 сентября

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По состоянию на 16 сентября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 9996 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 16 сентября. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни преимущественно падала. Так, в пятницу, 8 сентября, средняя стоимость тонны подсолнечника составляла 12 153 грн и с тех пор упала сначала до 11 456 грн за тонну, затем до 11 352 грн и, в конце концов, до 9996 грн за тонну, что составляет минимум за неделю.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Украина является одним из ведущих производителей подсолнечника в мире, что во многом обусловлено благоприятным климатом для этой культуры.

Формирование стоимости 1 тонны подсолнечника в основном зависит от цены на 1 тонну подсолнечного масла на мировом рынке, поскольку объемы экспорта подсолнечника и шрота значительно превышают объемы экспорта семян подсолнечника. К примеру, только в 2016 году Украина экспортировала около 176 тысяч тонн семян, тогда как экспорт масла составил почти 5 миллионов тонн.

Цены на подсолнечник могут существенно изменяться в зависимости от времени уборки урожая, интересов трейдеров и объема предложений. Трейдеры, закупающие подсолнечник с поля, обычно используют автотранспорт для его транспортировки, поэтому логистическая цепочка также оказывает существенное влияние на конечную цену продукции.

Кроме того, следует помнить, что Украина ведет войну с российскими захватчиками. Разрушение российскими войсками портов на Черноморском побережье создало дефицит украинского подсолнечника на мировом рынке. Вторжение России также оказало большое влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, отмечая их цены.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит рапс и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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