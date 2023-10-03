Цены на зерновые в Украине по состоянию на 3 октября 2023 года

Уборка пшеницы. Фото: ytimg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война в Украине оказала существенное влияние на экспорт зерновых культур. Украина известна как один из крупнейших мировых экспортеров зерновых. Но сейчас наша страна столкнулась с блокадой своих портов в Черном море со стороны РФ, что привело к значительному понижению объемов экспорта на мировых рынках. Согласно экспертам, в настоящее время ежемесячный объем экспорта пшеницы составляет 4 миллиона тонн. Однако эта цифра не удовлетворительна для украинских аграриев, поскольку из-за этого им придется сократить посевные площади на 20-25%.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 3 октября.

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По состоянию на 3 октября средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4132 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 3 октября. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни несколько выросла. Так, в понедельник, 25 сентября, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 4048 грн и впоследствии выросла сначала до 4062 грн, затем некоторое время держалась на уровне 4082 грн за тонну, а впоследствии достигла своего воскресного максимума в 4133 грн. Сейчас цена за тонну пшеницы всего на одну гривну меньше самой высокой за недельный период.

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу находятся под влиянием нескольких ключевых факторов. Один из таких факторов – это объем урожая пшеницы, собранной в текущем сезоне, непосредственно влияющий на доступность и стоимость зерна на рынке. Обилие урожая часто снижает цены, тогда как его дефицит приводит к повышению стоимости пшеницы.

Также цены на пшеницу сильно зависят от конкурентной ситуации на мировом рынке. Изменения в объемах экспорта и импорта могут повлиять на спрос и предложение, что в свою очередь влияет на цены. Стоимость других видов зерновых также влияет на формирование цен на пшеницу, поскольку потребители и производители могут переключаться между разными видами зерновых, основываясь на их относительной стоимости и доступности.

Состояние запасов пшеницы в хранилищах может также повлиять на динамику рынка, поскольку эти запасы могут использоваться для балансировки предложения и спроса в течение сезона.

Кроме того, следует отметить, что важным фактором, влияющим на цены на зерновые в Украине, является война с Россией. Разворачивающиеся на территории Украины военные действия серьезно влияют на рынок зерновых и ценовую динамику пшеницы. Украина является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров пшеницы и вторжение со стороны России значительно снизило объемы производства и экспорта сельскохозяйственной продукции в стране.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс , ячмень и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.