Ціни на зернові в Україні станом на 27 вересня 2023

Збирання ячменю. Фото: youtube.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на війну з Росією, що триває в Україні уже півтора роки, вітчизняні аграрії продовжують експортувати зерно до різних країн світу. У 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) Україна експортувала 48,99 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. Наразі українські сільськогосподарські працівники завершили збирання ранніх зернових культур і продовжують збирати пізні зернові та олійні культури. Загальний обсяг нового врожаю становить 37,4 мільйонів тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 27 вересня.

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Станом на 27 вересня середня ціна на ячмінь в Україні становить 2780 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 27 вересня. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів трохи зросла. Так, у вівторок, 19 вересня, середня вартість тонни ячменю становила 2604 грн. У п'ятницю, 22 вересня, ціна на ячмінь зросла до 2780 грн за тонну у четвер. На цій позначці ціна на ячмінь і тримається до цього часу. Наразі ціна за тонну ячменю є найвищою за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

З початком російського вторгнення формування цін на ячмінь в Україні почало сильно залежати від війни з РФ. Україна продовжує відігравати важливу роль як один із провідних світових постачальників ячменю, але військові дії значно скоротили обсяги його виробництва та експорту.

Крім того, на цінову динаміку впливають й інші фактори, включаючи:

Погодні умови. Посухи та повені можуть негативно вплинути на врожай та, відповідно, на доступну кількість ячменю на ринку.

Попит та пропозиція. Нерівновага між попитом та пропозицією може викликати зміни цін, як вгору, так і вниз.

Світові ціни. Глобальні події, такі як посухи чи погіршення врожайності в інших країнах, можуть піднімати світові ціни та збільшувати попит на експорт із України.

Економічні чинники. Економічні умови, такі як інфляція та рівень безробіття, також можуть впливати на цінову політику щодо ячменю.

Обмінний курс. Флуктуації в обмінному курсі національної валюти можуть впливати на ціни на імпорт та експорт ячменю, що також може вплинути на ціни на ринку.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.