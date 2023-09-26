Ціни на зернові в Україні станом на 26 вересня 2023

Поле соняшнику. Фото: showme.missouri.edu

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт зерна з України в 2023 році перебуває під сильним тиском через війну з Росією. Основною причиною зниження експорту зерна з України є заблокування чорноморських портів через які здійснювалося близько 90% експорту зерна. Наразі Україна експортує зерно через свої західні кордони, а також через порти Дунаю. Однак ці маршрути менш ефективні, ніж чорноморські порти, і вони дозволяють експортувати меншу кількість зерна. При цьому РФ продовжує завдавати ударів по українскькій портовій інфраструктурі. Вночі порт в Одесі знову зазнав ракетного обстрілу з боку Росії. Внаслідок цієї атаки було зруйновано зерносховища. Росія направила на Одесу 19 безпілотників "Шахед" та 2 надзвукові ракети "Онікс", а також випустила 12 ракет "Калібр".

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 26 вересня.

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Станом на 26 вересня середня ціна на соняшник в Україні становить 9838 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 26 вересня. Фото: tripoli.land

Слід відзначити, що ціна на соняшник упродовж останніх днів переважно падала. Так, у понеділок, 18 вересня, середня вартість тонни соняшнику становила 9824 грн, у середу, 20 вересня вона зросла до 9899 грн за тонну, що становило максимум за тиждень, але вже незабаром ціна на соняшник впала до 9820 грн — свого тижневого мінімуму.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Україна займає одну з провідних позицій у світі з виробництва соняшнику, і це значною мірою зумовлене сприятливим кліматом для цієї культури.

Визначення вартості однієї тонни соняшника значною мірою залежить від світової ціни соняшникової олії, оскільки обсяги експорту олії та шроту суттєво перевищують обсяги експорту насіння соняшника. Наприклад, лише у 2016 році Україна експортувала близько 176 тисяч тонн насіння, тоді як експорт олії становив майже 5 мільйонів тонн.

Ціни на соняшник можуть сильно коливатися в залежності від часу збирання врожаю, інтересів трейдерів та обсягів пропозицій. Трейдери, які купують соняшник з поля, зазвичай використовують автотранспорт для його доставки — вартість бензину та логістика також значно впливають на кінцеву ціну продукції.

Крім того, варто пам'ятати, що Україна перебуває у стані війни з російськими загарбниками. Руйнування російськими збройними силами портів на Чорноморському узбережжі призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також суттєво вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, істотно впливаючи на ціни на них.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.