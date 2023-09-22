Ціни на зернові в Україні станом на 22 вересня 2023

Поле кукурудзи. Фото: aces.illinois.edu

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі. Вітчизняне зерно становить близько 10% світового експорту пшениці та кукурудзи. Однак наразі експорт зерна з України стикається з низкою проблем. Основною проблемою є блокування морських портів України зі сторони Росії, а також ембарго на імпорт українського зерна з боку Польщи, Угорщини та Словаччини. Крім того, нещодавно Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Росія знищила таку кількість українського зерна, яке б могло забезпечити їжею понад 10 мільйонів людей протягом року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 22 вересня.

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Станом на 22 вересня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 3857 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 22 вересня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на кукурудзу упродовж останніх днів не була стабільною, але, зрештою, трохи зросла. Так, у четвер, 14 вересня, середня вартість тонни кукурудзи становила 3848 грн і відтоді декілька разів падала та зростала. Мінімальна ціна за пшеницю на цьому тижні була у середу, 20 вересня, і складала 3779 грн за тонну. Наразі ціна за тонну кукурузи лише на три гривні менша за тижневий максимум, який було зафіксовано 17 та 18 вересня.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, таких як: врожайність, рівень попиту та пропозиції, світові ціни на зерно, та інші.

Врожайність кукурудзи залежить від погодних умов, родючості ґрунту, технології вирощування та інших факторів. Погані погодні умови, такі як посухи або зливи, можуть призвести до зниження врожайності, що призводить до зростання цін на кукурудзу.

Попит на кукурудзу в Україні визначається споживанням усередині країни, експортом зерна та світовими цінами на кукурудзу. Крім того, на ціни на кукурудзу можуть впливати політичні зміни, коливання курсів валют, тарифи на експорт та імпорт та інші фактори.

Нині на ціни на кукурудзу в Україні впливає також блокуванням морських портів України, що призвело до скорочення експорту зерна, а також російське вторгнення в Україну, яке призвело до пошкодження посівних площ та сільгосптехніки, що також вплинуло на скорочення виробництва зерна у країні.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.