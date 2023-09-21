Ціни на зернові в Україні станом на 21 вересня 2023

Збирання пшениці. Фото: givecloud.co

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є одним з найбільших експортерів зерна у світі, але наразі вітчизняні аграрії просто не можуть в повною мірою реалізувати експортний потенціал нашої країни. Мало нам було російського вторгнення, як Польща, Угорщина та Словаччина в односторонньому порядку запровадили ембарго на імпорт українського зерна. Польща та Угорщина заявили, що ембарго необхідно для захисту своїх фермерів від конкуренції з боку українського зерна.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 21 вересня.

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Станом на 21 вересня середня ціна на пшеницю в Україні становить 3910 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 21 вересня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів дещо зросла. Так, у середу, 13 вересня, середня вартість тонни пшениці становила 3859 грн і згодом впала спочатку до 3835 грн, а потім до 3825 грн за тонну, що становило мінімум за тиждень. Відтоді ціна практично постійно зростала і зараз є найбільшою за тижневий період.

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

На цінову динаміку пшениці впливає низка чинників. Серед цих факторів слід виділити такі.

Обсяги врожаю зібраної пшениці. Це кількість пшениці, зібраної цього сезону. Вона безпосередньо впливає на доступність і, відповідно, ціну цього зерна на ринку. Достаток урожаю часто "тисне" на ціни, тоді як дефіцит зменшує його та піднімає вартість.

Конкуренція та світовий ринок. Ціни на пшеницю тісно пов'язані із конкуренцією на світовому ринку. Зміни в експорті та імпорті, можуть впливати на попит та пропозицію, що в свою чергу впливає на ціни.

Динаміка цін на інші зернові. Вартість інших зернових культур також важлива в формуванні цін на пшеницю, оскільки споживачі та виробники можуть перемикатися між ними залежно від їхньої відносної ціни та доступності.

Наявність запасів у зерносховищах. Стан запасів зерна у сховищах може вплинути на ринкову динаміку, оскільки вони можуть використовуватися для врівноваження пропозиції та попиту протягом сезону.

Прогнози аналітиків на врожай наступного року. Очікування щодо майбутнього врожаю також можуть вплинути на поточні ціни на пшеницю. Прогнози аналітиків можуть переконати інвесторів та трейдерів приймати певні рішення.

Додатково слід зазначити, що ще одним важливим фактором, який впливає на ціни на зернові в Україні, є війна з Росією. Військові дії, що відбуваються на території України, мають серйозний вплив на ринок зернових та динаміку цін на пшеницю. Україна відома як один із найбільших виробників та експортерів пшениці у світі, і вторгнення з боку Росії призвело до різкого зниження виробництва та експорту сільськогосподарської продукції в країні.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.