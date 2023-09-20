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Ціни на зерно в Україні: скільки коштує ячмінь у вересні

20 вересня 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 20 вересня 2023
Збирання ячменю. Фото: hdpic.club
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Війна в Україні мала значний негативний вплив на агропромисловість країни. Внаслідок бойових дій було пошкоджено або знищено сільськогосподарські угіддя, посіви, інфраструктуру, склади та сховища. Окупація та зниження доступу до ринків збуту вплинули на обсяг виробництва зерна в Україні. У 2022 році виробництво зерна в Україні впало на понад 32 мільйони тонн, що склало 37,4% від рівня 2021 року. Виробництво зерна, яке є ключовим продуктом для українського агроекспорту, зазнало найбільших втрат серед усіх секторів сільськогосподарського виробництва.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 20 вересня.

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Станом на 12 вересня середня ціна на ячмінь в Україні становить 2604 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 20 вересня. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів значно впала. Так, у вівторок, 12 вересня, середня вартість тонни ячменю становила 3134 грн і впала до 2785 грн за тонну у четвер, 14 вересня. На цій позначці ціна на ячмінь протрималась до понеділка, 18 вересня, а у вівторок, 19 вересня, впала знову до 2604 грн, що є тижневим мінімумом.

 

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Формування цін на ячмінь в Україні наразі залежить від війни з Росією. Україна має ключове значення як один із провідних світових експортерів ячменю, і війна значно знизила обсяги його виробництва та експорту. Це, у свою чергу, призвело до підвищення цін на ячмінь на світовому ринку.

Крім того, на ціни на ячмінь впливають багато інших факторів, включаючи:

1. Погодні умови. Посухи або повені можуть вплинути на врожай і, отже, на наявність товару над ринком.

2. Попит та пропозиція. Якщо попит перевищує пропозицію, це може піднімати ціни і навпаки.

3. Світові ціни. Глобальні події, такі як посухи чи зниження врожайності в інших країнах, можуть підвищити світові ціни та збільшити експортний попит.

4. Економічні умови. Економічні фактори, такі як інфляція та рівень безробіття, також можуть впливати на ціни на ячмінь.

5. Курс валюти. Зміни в обмінному курсі національної валюти можуть вплинути на ціни на імпорт та експорт ячменю, що також може вплинути на ринкові ціни.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ріпак та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.  

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