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Цены на зерно в Украине: сколько стоит ячмень в сентябре

20 сентября 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 20 сентября 2023 года
Уборка ячменя. Фото: hdpic.club
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Война в Украине оказала значительное негативное влияние на агропромышленность страны. В результате боевых действий были повреждены или уничтожены сельскохозяйственные угодья, посевы, инфраструктура, склады и хранилища. Оккупация и снижение доступа к рынкам сбыта повлияли на объем производства зерна в Украине. В 2022 году производство зерна в Украине упало более чем на 32 миллиона тонн, что составило 37,4% от уровня 2021 года. Производство зерна, которое является ключевым продуктом для украинского агроэкспорта, понесло наибольшие потери среди всех секторов сельскохозяйственного производства.

Новости.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 20 сентября.

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По состоянию на 12 сентября средняя цена на ячмень в Украине составляет 2604 грн. за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 20 сентября. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни значительно упала. Так, во вторник, 12 сентября, средняя стоимость тонны ячменя составила 3134 грн и упала до 2785 грн за тонну в четверг, 14 сентября. На этой отметке цена на ячмень продержалась до понедельника, 18 сентября, а во вторник, 19 сентября, снова упала до 2604 грн, что является недельным минимумом.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине.

Формирование цен на ячмень в Украине зависит от войны с Россией. Украина имеет ключевое значение как один из ведущих мировых экспортеров ячменя и война значительно снизила объемы его производства и экспорта. Это, в свою очередь, привело к повышению цен на ячмень на мировом рынке.

Кроме того, на цены на ячмень влияют многие другие факторы, включая:

  1. Погодные условия. Засухи или наводнения могут повлиять на урожай и, следовательно, на наличие товара на рынке.
  2. Спрос и предложение. Если спрос превышает предложение, то это может поднимать цены и наоборот.
  3. Мировые цены. Глобальные события, такие как засуха или снижение урожайности в других странах, могут повысить мировые цены и увеличить экспортный спрос.
  4. Экономические условия. Экономические факторы, такие как инфляция и уровень безработицы, могут также влиять на цены на ячмень.
  5. Курс валюты. Изменения в обменном курсе национальной валюты могут повлиять на цены импорта и экспорта ячменя, что также может повлиять на рыночные цены.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит рапс и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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