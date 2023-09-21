Цены на зерновые в Украине по состоянию на 21 сентября 2023

Уборка пшеницы. Фото: givecloud.co

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, но отечественные аграрии просто не могут в полной мере реализовать экспортный потенциал нашей страны. Мало нам было российского вторжения, как Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке ввели эмбарго на импорт украинского зерна. Польша и Венгрия заявили, что эмбарго необходимо для защиты фермеров от конкуренции со стороны украинского зерна.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 21 сентября.

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По состоянию на 21 сентября средняя цена на пшеницу в Украине составляет 3910 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 21 сентября. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни несколько выросла. Так, в среду, 13 сентября, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 3859 грн и впоследствии упала сначала до 3835 грн, а затем до 3825 грн за тонну, что составляло минимум за неделю. С тех пор цена практически постоянно росла и на данный момент является самой большой за недельный период.

Как формируются цены на пшеницу в Украине

На ценовую динамику пшеницы влияет ряд факторов. Среди этих факторов следует выделить следующие.

Объем урожая собранной пшеницы. Это количество пшеницы, собранной в этом сезоне. Она оказывает непосредственное влияние на доступность и, соответственно, цену этого зерна на рынке. Обилие урожая часто "давит" на цены, тогда как дефицит уменьшает его и поднимает стоимость.

Конкуренция и мировой рынок. Цены на пшеницу тесно связаны с конкуренцией на мировом рынке. Изменения в экспорте и импорте могут влиять на спрос и предложение, что в свою очередь влияет на цены.

Динамика цен на зерновые. Стоимость других зерновых культур также важна в формировании цен на пшеницу, поскольку потребители и производители могут переключаться между ними в зависимости от их относительной цены и доступности.

Наличие запасов в зернохранилищах. Состояние запасов зерна в хранилищах может повлиять на рыночную динамику, поскольку они могут использоваться для уравновешивания предложения и спроса в течение сезона.

Прогнозы аналитиков на урожай в следующем году. Ожидания будущего урожая также могут повлиять на текущие цены на пшеницу. Прогнозы аналитиков могут убедить инвесторов и трейдеров принимать определенные решения.

Дополнительно следует отметить, что еще одним важным фактором, влияющим на цены на зерновые в Украине, является война с Россией. Военные действия, происходящие на территории Украины, оказывают серьезное влияние на рынок зерновых и динамику цен на пшеницу. Украина известна как один из крупнейших производителей и экспортеров пшеницы в мире и вторжение со стороны России привело к резкому снижению производства и экспорта сельскохозяйственной продукции в стране.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.