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Цены на зерно в Украине: сколько стоит кукуруза в сентябре

22 сентября 2023 09:05
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 22 сентября 2023
Поле кукурузы. Фото: aces.illinois.edu
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина является одним из самых крупных экспортеров зерна в мире. Отечественное зерно составляет около 10% мирового экспорта пшеницы и кукурузы. Однако экспорт зерна из Украины сталкивается с рядом проблем. Основная проблема — блокирование морских портов Украины со стороны России, а также эмбарго на импорт украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. Кроме того, недавно Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Россия уничтожила такое количество украинского зерна, которое могло бы обеспечить едой более 10 миллионов человек в течение года.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 22 сентября.

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По состоянию на 22 сентября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 3857 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 22 сентября. Фото: tripoli.land

При этом цена на кукурузу за последние дни не была стабильной, но, в конце концов, немного выросла. Так, в четверг, 14 сентября, средняя стоимость тонны кукурузы составляла 3848 грн и несколько раз падала и росла. Минимальная цена пшеницы на этой неделе была в среду, 20 сентября, и составляла 3779 грн за тонну. Сейчас цена за тонну кукурузы всего на три гривны меньше недельного максимума, который был зафиксирован 17 и 18 сентября.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине формируются под влиянием различных факторов, таких как урожайность, уровень спроса и предложения, мировые цены на зерно и другие.

Урожайность кукурузы зависит от погодных условий, плодородия почвы, технологии выращивания и других факторов. Плохие погодные условия, такие как засухи или ливни, могут привести к снижению урожайности, что приводит к росту цен на кукурузу.

Спрос на кукурузу в Украине определяется потреблением внутри страны, экспортом зерна и мировыми ценами на кукурузу. Кроме того, цены на кукурузу могут влиять на политические изменения, колебания курсов валют, тарифы на экспорт и импорт и другие факторы.

В настоящее время на цены на кукурузу в Украине влияет также блокирование морских портов Украины, что привело к сокращению экспорта зерна, а также российское вторжение в Украину, повлекшее повреждение посевных площадей и сельхозтехники, что также повлияло на сокращение производства зерна в стране.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс и пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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