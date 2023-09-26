Цены на зерновые в Украине по состоянию на 26 сентября 2023

Поле подсолнечника. Фото: showme.missouri.edu

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт зерна из Украины в 2023 году находится под сильным давлением из-за войны с Россией. Основной причиной снижения экспорта зерна из Украины является блокирование черноморских портов, через которые осуществлялось около 90% экспорта зерна. Украина экспортирует зерно через свои западные границы, а также через порты Дуная. Однако эти маршруты менее эффективны, чем черноморские порты и позволяют экспортировать меньшее количество зерна. При этом РФ продолжает наносить удары по украинской портовой инфраструктуре. Ночью порт в Одессе снова подвергся ракетным обстрелам со стороны России. В результате этой атаки были разрушены зернохранилища. Россия направила в Одессу 19 беспилотников "Шахед" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс", а также выпустила 12 ракет "Калибр".

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 26 сентября.

Читайте также:

По состоянию на 26 сентября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 9838 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 26 сентября. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на подсолнечник за последние дни преимущественно падала. Так, в понедельник, 18 сентября, средняя стоимость тонны подсолнечника составила 9824 грн, в среду, 20 сентября она выросла до 9899 грн за тонну, что составляло максимум за неделю, но уже вскоре цена на подсолнечник упала до 9820 грн — своего недельного минимума.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Украина занимает одну из ведущих позиций в мире по производству подсолнечника, и это во многом обусловлено благоприятным климатом для этой культуры.

Определение стоимости одной тонны подсолнечника в значительной степени зависит от мировой цены подсолнечного масла, поскольку объемы экспорта подсолнечника и шрота существенно превышают объемы экспорта семян подсолнечника. К примеру, только в 2016 году Украина экспортировала около 176 тысяч тонн семян, тогда как экспорт масла составил почти 5 миллионов тонн.

Цены на подсолнечник могут сильно колебаться в зависимости от времени уборки урожая, интересов трейдеров и объемов предложений. Трейдеры, покупающие подсолнечник с поля, обычно используют автотранспорт для его доставки — стоимость бензина и логистика также оказывают значительное влияние на конечную цену продукции.

Кроме того, следует помнить, что Украина находится в состоянии войны с российскими захватчиками. Разрушение российскими вооруженными силами портов на Черноморском побережье привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала существенное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, существенно влияя на цены на них.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс и пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.