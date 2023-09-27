Цены на зерновые в Украине по состоянию на 27 сентября 2023

Уборка ячменя. Фото: youtube.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на продолжающуюся в Украине уже полтора года войну с Россией, отечественные аграрии продолжают экспортировать зерно в разные страны мира. В 2022/2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022 по 30 июня 2023) Украина экспортировала 48,99 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Сейчас украинские сельскохозяйственные работники завершили уборку ранних зерновых культур и продолжают собирать поздние зерновые и масличные культуры. Общий объем нового урожая составляет 37,4 миллиона тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 27 сентября.

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По состоянию на 27 сентября средняя цена на ячмень в Украине составляет 2780 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 27 сентября. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни немного выросла. Так, во вторник, 19 сентября, средняя стоимость тонны ячменя составила 2604 грн. В пятницу, 22 сентября, цена на ячмень выросла до 2780 грн за тонну. На этой отметке цена на ячмень и держится по сей день. Сейчас цена за тонну ячменя самая высокая за недельный период.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине.

С началом российского вторжения формирование цен на ячмень в Украине начало сильно зависеть от войны с РФ. Украина продолжает играть важную роль в качестве одного из ведущих мировых поставщиков ячменя, но военные действия значительно сократили объемы его производства и экспорта.

Кроме того, на ценовую динамику влияют и другие факторы, включая:

Погодные условия. Засухи и наводнения могут повлиять на урожай и, соответственно, на доступное количество ячменя на рынке.

Спрос и предложение. Неравновесие между спросом и предложением может вызвать изменения цен как вверх, так и вниз.

Мировые цены. Глобальные события, такие как засуха или ухудшение урожайности в других странах, могут поднимать мировые цены и увеличивать спрос на экспорт из Украины.

Экономические причины. Экономические условия, такие как инфляция и уровень безработицы, могут также влиять на ценовую политику в отношении ячменя.

Обменный курс. Флуктуация в обменном курсе национальной валюты может влиять на цены на импорт и экспорт ячменя, что также может повлиять на цены на рынке.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.