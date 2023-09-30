Ціни на зернові в Україні станом на 30 вересня 2023

Поле соняшнику. Фото: storage.googleapis.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт зерна з України у 2023 році стикається з серйозними труднощами через війну з Росією. Головною причиною зниження експорту є блокування чорноморських портів, через які раніше здійснювалось майже 90% експорту цієї продукції. Україна тепер змушена спрямовувати зерно на експорт через свої західні кордони та порти на Дунаї. Однак ці маршрути менш ефективні порівняно з чорноморськими портами і дозволяють експортувати менші обсяги зерна. За словами заступника голови Всеукраїнської Аграрної Ради Дениса Марчука, у поточних умовах збільшення обсягів експорту продовольства морським шляхом хоча б на 30% від його рівня до повномасштабного вторгнення значно покращило загальний показник експорту української агропродукції.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 30 вересня.

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Станом на 30 вересня середня ціна на соняшник в Україні становить 10 048 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 26 вересня. Фото: tripoli.land

Слід відзначити, що ціна на соняшник упродовж останніх днів досить сильно зросла. Так, у п'ятницю, 22 вересня, середня вартість тонни соняшнику становила 9 820 грн. З того часу ціна зростала декілька разів: 23 вересня — до 9 838 грн; 26 вересня — до 9 875 грн; 27 вересня — до 9 901 грн; 28 вересня — до 9 906 грн; 29 вересня — до 10 048 грн. Наразі ціна за тонну соняшнику є найбільшою за тижневий період.

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Україна є одним із провідних світових виробників соняшнику завдяки сприятливому клімату для цієї культури. Вартість однієї тонни соняшника сильно залежить від світових цін на соняшникову олію, оскільки обсяги експорту олії та шроту суттєво перевищують обсяги експорту насіння соняшнику.

Ціни на соняшник також можуть сильно коливатися в залежності від часу збирання врожаю, інтересів трейдерів та обсягів пропозицій. Трейдери, які купують соняшник на полях, зазвичай використовують автотранспорт для його доставки. Вартість бензину та логістика також значно впливають на остаточну ціну продукції.

Крім того, варто враховувати, що Україна веде війну російськими загарбниками. Руйнування російськими військами портів на Чорноморському узбережжі призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також суттєво вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, значно впливаючи на світові ціни.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак, ячмінь та пшеницю. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.