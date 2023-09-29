Ціни на зернові в Україні станом на 29 вересня 2023

Поле кукурудзи. Фото: Jesse Gardner

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Негативний вплив війни в Україні на експорт зернових важко переоцінити. Україна займає одну з провідних позицій у світовому експорті зернових, але блокування її портів у Чорному морі різко знизило обсяги вітчизняного зерна на світових ринках. Збитки, завдані сільському господарству війною, становлять понад 8,7 мільярда доларів США. Це і руйнування інфраструктури, об'єктів сільського господарства та логістичних ланцюжків, а також втрата зерна та сільськогосподарської техніки, знищених або викрадених Росією. Загальні збитки українських аграріїв від війни оцінюються в 40 мільярдів доларів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 29 вересня.

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Станом на 29 вересня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 3660 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 29 вересня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів суттєво впала. Так, у четвер, 21 вересня, середня вартість тонни пшениці становила 3857 грн і згодом вплала спочатку до 3858 грн, потім деякий час трималась на цьому рівні і знову почала падати. Наразів ціна за тонну пшениці є найменшою за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються під впливом різних факторів, включаючи врожайність, рівень попиту та пропозиції, світові ціни на зерно та інші аспекти.

Врожайність кукурудзи залежить від різноманітних факторів, таких як погодні умови, родючість ґрунтів, застосовувані технології вирощування та інші фактори, що впливають. Несприятливі погодні явища, такі як посухи або сильні дощі, можуть знизити врожайність, що спричиняє зростання цін на кукурудзу.

Попит на кукурудзу в Україні визначається рівнем внутрішнього споживання, обсягами експорту зерна та світовими цінами на кукурудзу. Крім того, ціни на кукурудзу можуть зазнавати впливу політичних змін, коливань валютних курсів, запровадження тарифів на експорт та імпорт, а також інших факторів.

В даний час ціни на кукурудзу в Україні та світі продожують зазнавати значного впливу від блокування морських портів України, що призвело до скорочення обсягів експорту зерна. Крім того, російске вторгнення призвело до пошкодження сільськогосподарських угідь та сільгосптехніки, що також вплинуло на зниження виробництва зерна в країні.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак, ячмінь та пшеницю. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.