Цены на зерновые в Украине по состоянию на 29 сентября 2023

Поле кукурузы. Фото: Jesse Gardner

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Негативное влияние войны в Украине на экспорт зерновых трудно переоценить. Украина занимает одну из ведущих позиций в мировом экспорте зерновых, но блокировка ее портов в Черном море резко снизила объемы отечественного зерна на мировых рынках. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству войной, составляет более 8,7 миллиарда долларов США. Это и разрушение инфраструктуры, объектов сельского хозяйства и логистических цепочек, а также потеря зерна и сельскохозяйственной техники, уничтоженных или похищенных Россией. Общий ущерб украинских аграриев от войны оценивается в 40 миллиардов долларов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 29 сентября.

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По состоянию на 29 сентября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 3660 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 29 сентября. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни существенно упала. Так, в четверг, 21 сентября, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 3857 грн и впоследствии уплала сначала до 3858 грн, потом некоторое время держалась на этом уровне и снова начала падать. Сейчас цена за тонну пшеницы наименьшая за недельный период.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине формируются под влиянием различных факторов, включая урожайность, спрос и предложения, мировые цены на зерно и другие аспекты.

Урожайность кукурузы зависит от различных факторов, таких как погодные условия, плодородие почв, применяемые технологии выращивания и другие влияющие факторы. Неблагоприятные погодные явления, такие как засухи или сильные дожди, могут снизить урожайность, что приводит к росту цен на кукурузу.

Спрос на кукурузу в Украине определяется уровнем внутреннего потребления, объемами экспорта зерна и мировыми ценами на кукурузу. Кроме того, цены на кукурузу могут испытывать влияние политических изменений, колебаний валютных курсов, введение тарифов на экспорт и импорт, а также других факторов.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и мире продолжают испытывать значительное влияние от блокирования морских портов Украины, что привело к сокращению объемов экспорта зерна. Кроме того, российское вторжение повлекло повреждение сельскохозяйственных угодий и сельхозтехники, что также повлияло на снижение производства зерна в стране.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс, ячмень и пшеницу. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.