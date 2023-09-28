Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Ціни на зерно в Україні: скільки коштує пшениця у вересні arrow

Ціни на зерно в Україні: скільки коштує пшениця у вересні

28 вересня 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 28 вересня 2023
Збирання пшениці. Фото: givecloud.co
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Війна в Україні дуже вплинула на експорт зернових. Україна є одним із найбільших експортерів зернових у світі, і блокада її портів у Чорному морі призвела до різкого скорочення експорту на світових ринках. За даними глобальної аналітичної та консультаційної компанії Gallup, через війну РФ проти України до 2030 року додатково 23 млн осіб у світі хронічно недоїдатимуть.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 28 вересня.

Читайте також:

Станом на 21 вересня середня ціна на пшеницю в Україні становить 4082 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 28 вересня
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 21 вересня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів дещо зросла. Так, у середу, 20 вересня, середня вартість тонни пшениці становила 3910 грн і згодом зросла спочатку до 4013 грн, потім деякий час трималась на рівні 4048 грн за тонну і знову почала зростати. Наразів ціна за тонну пшениці є найбільшою за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Цінова динаміка пшениці схильна до впливають кілька ключових факторів. Так, обсяг урожаю пшениці, зібраної в поточному сезоні, відіграє безпосередню роль у визначенні доступності та ціни зерна на ринку. Достаток урожаю часто знижує ціни, тоді як дефіцит урожаю піднімає вартість пшениці.

Також ціни на пшеницю сильно залежать від конкурентної ситуації на світовому ринку. Зміни в обсягах експорту та імпорту можуть впливати на попит та пропозицію, що, своєю чергою, впливає на ціни. Вартість інших видів зернових теж впливає на формування цін на пшеницю. Споживачі та виробники можуть перемикатися між різними видами зернових залежно від їх відносної ціни та доступності.

Стан запасів пшениці у сховищах може вплинути на динаміку ринку, оскільки вони можуть використовуватися для балансування пропозиції та попиту протягом сезону. Очікування щодо майбутнього врожаю також можуть вплинути на поточні ціни на пшеницю. Прогнози аналітиків можуть надихнути інвесторів та трейдерів на прийняття конкретних рішень.

Крім того, слід зазначити, що важливим чинником, який впливає на ціни на зернові в Україні, є війна із Росією. Військові дії, що відбуваються на території України, мають серйозний вплив на ринок зернових та цінову динаміку пшениці. Україна є одним із найбільших світових виробників та експортерів пшениці, і вторгнення з боку Росії значно знизило обсяги виробництва та експорту сільськогосподарської продукції в країні.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак, ячмінь та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз