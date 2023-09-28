Ціни на зернові в Україні станом на 28 вересня 2023

Збирання пшениці. Фото: givecloud.co

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна в Україні дуже вплинула на експорт зернових. Україна є одним із найбільших експортерів зернових у світі, і блокада її портів у Чорному морі призвела до різкого скорочення експорту на світових ринках. За даними глобальної аналітичної та консультаційної компанії Gallup, через війну РФ проти України до 2030 року додатково 23 млн осіб у світі хронічно недоїдатимуть.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 28 вересня.

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Станом на 21 вересня середня ціна на пшеницю в Україні становить 4082 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 21 вересня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів дещо зросла. Так, у середу, 20 вересня, середня вартість тонни пшениці становила 3910 грн і згодом зросла спочатку до 4013 грн, потім деякий час трималась на рівні 4048 грн за тонну і знову почала зростати. Наразів ціна за тонну пшениці є найбільшою за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Цінова динаміка пшениці схильна до впливають кілька ключових факторів. Так, обсяг урожаю пшениці, зібраної в поточному сезоні, відіграє безпосередню роль у визначенні доступності та ціни зерна на ринку. Достаток урожаю часто знижує ціни, тоді як дефіцит урожаю піднімає вартість пшениці.

Також ціни на пшеницю сильно залежать від конкурентної ситуації на світовому ринку. Зміни в обсягах експорту та імпорту можуть впливати на попит та пропозицію, що, своєю чергою, впливає на ціни. Вартість інших видів зернових теж впливає на формування цін на пшеницю. Споживачі та виробники можуть перемикатися між різними видами зернових залежно від їх відносної ціни та доступності.

Стан запасів пшениці у сховищах може вплинути на динаміку ринку, оскільки вони можуть використовуватися для балансування пропозиції та попиту протягом сезону. Очікування щодо майбутнього врожаю також можуть вплинути на поточні ціни на пшеницю. Прогнози аналітиків можуть надихнути інвесторів та трейдерів на прийняття конкретних рішень.

Крім того, слід зазначити, що важливим чинником, який впливає на ціни на зернові в Україні, є війна із Росією. Військові дії, що відбуваються на території України, мають серйозний вплив на ринок зернових та цінову динаміку пшениці. Україна є одним із найбільших світових виробників та експортерів пшениці, і вторгнення з боку Росії значно знизило обсяги виробництва та експорту сільськогосподарської продукції в країні.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак, ячмінь та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.