Цены на зерновые в Украине по состоянию на 28 сентября 2023

Уборка пшеницы. Фото: givecloud.co

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война в Украине оказала большое влияние на экспорт зерновых. Украина является одним из крупнейших экспортеров зерновых в мире и блокада ее портов в Черном море привела к резкому сокращению экспорта на мировых рынках. По данным глобальной аналитической и консультационной компании Gallup, из-за войны войны РФ против Украины к 2030 году дополнительно 23 млн человек в мире будут хронически недоедать.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 28 сентября.

Читайте также:

По состоянию на 21 сентября средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4082 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 21 сентября. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни несколько выросла. Так, в среду, 20 сентября, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 3910 грн и впоследствии выросла сначала до 4013 грн, затем некоторое время держалась на уровне 4048 грн за тонну и снова начала расти. Сейчас цена за тонну пшеницы является самой большой за недельный период.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Ценовая динамика пшеницы подвержена влиянию несколько ключевых факторов. Так, объем урожая пшеницы, собранной в текущем сезоне, играет непосредственную роль в определении доступности и цены зерна на рынке. Обилие урожая часто снижает цены, тогда как дефицит урожая поднимает стоимость пшеницы.

Также цены на пшеницу сильно зависят от конкурентной ситуации на мировом рынке. Изменения в объемах экспорта и импорта могут влиять на спрос и предложение, что в свою очередь влияет на цены. Стоимость других видов зерновых тоже влияет на формирование цен на пшеницу. Потребители и производители могут переключаться между разными видами зерновых в зависимости от их относительной цены и доступности.

Состояние запасов пшеницы в хранилищах может повлиять на динамику рынка, поскольку они могут использоваться для балансировки предложения и спроса в течение сезона. Ожидания будущего урожая также могут повлиять на текущие цены на пшеницу. Прогнозы аналитиков могут вдохновить инвесторов и трейдеров на принятие конкретных решений.

Кроме того, следует отметить, что важным фактором, влияющим на цены на зерновые в Украине, является война с Россией. Военные действия, происходящие на территории Украины, оказывают серьезное влияние на рынок зерновых и ценовую динамику пшеницы. Украина является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров пшеницы и вторжение со стороны России значительно снизило объемы производства и экспорта сельскохозяйственной продукции в стране.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс, ячмень и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.