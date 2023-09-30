Цены на зерновые в Украине по состоянию на 30 сентября 2023

Поле подсолнечника. Фото: storage.googleapis.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт зерна из Украины в 2023 году сталкивается с серьезными трудностями из-за войны с Россией. Главной причиной снижения экспорта является блокирование черноморских портов, по которым ранее осуществлялось почти 90% экспорта этой продукции. Украина теперь вынуждена направлять зерно на экспорт через западные границы и порты на Дунае. Однако эти маршруты менее эффективны по сравнению с черноморскими портами и позволяют экспортировать меньшие объемы зерна. По словам заместителя председателя Всеукраинского Аграрного Совета Дениса Марчука, в текущих условиях увеличение объемов экспорта продовольствия морским путем хотя бы на 30% от его уровня до полномасштабного вторжения значительно улучшило общий показатель экспорта украинской агропродукции.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 30 сентября.

Читайте также:

По состоянию на 30 сентября средняя цена подсолнечника в Украине составляет 10 048 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 26 сентября. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на подсолнечник за последние дни достаточно сильно выросла. Так, в пятницу, 22 сентября, средняя стоимость тонны подсолнечника составила 9 820 грн. С тех пор цена росла несколько раз: 23 сентября — до 9 838 грн; 26 сентября — до 9 875 грн; 27 сентября — до 9 901 грн; 28 сентября — до 9 906 грн; 29 сентября — до 10 048 грн. Сейчас цена за тонну подсолнечника наибольшая за недельный период.

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Украина является одним из ведущих мировых производителей подсолнечника благодаря благоприятному климату для этой культуры. Стоимость одной тонны подсолнечника сильно зависит от мировых цен на подсолнечное масло, поскольку объемы экспорта подсолнечника и шрота существенно превышают объемы экспорта семян подсолнечника.

Цены на подсолнечник также могут сильно колебаться в зависимости от времени уборки урожая, интересов трейдеров и объемов предложений. Трейдеры, покупающие подсолнечник на полях, обычно используют автотранспорт для его доставки. Стоимость бензина и логистика также оказывают значительное влияние на окончательную цену продукции.

Кроме того, следует учитывать, что Украина ведет войну российскими захватчиками. Разрушение российскими войсками портов на Черноморском побережье привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала существенное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, значительно повлияя на мировые цены.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс, ячмень и пшеницу. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.