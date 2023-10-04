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Цены на зерно в Украине: сколько стоит кукуруза в октябре

4 октября 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 4 октября 2023
Поле кукурузы. Фото: freepik.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Экспорт зерновых из Украины в 2023 году значительно сократился по сравнению с довоенным уровнем. Основная причина сокращения экспорта — блокада украинских портов на Черном море со стороны России. К началу войны Украина экспортировала около 60% зерна через эти порты. В настоящее время Украина экспортирует зерно через западные пограничные переходы и порты Дуная, а также по железной дороге. Однако эти маршруты менее эффективны и более дорогие, чем экспорт через Черное море. Однако некоторым судам все же удается выйти из черноморских портов Украины. Недавно представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона сказал, что из портов Одессы, несмотря на блокаду, вышли пять судов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 4 октября.

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На 4 октября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 3706 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 4 октября. Фото: tripoli.land

При этом цена на кукурузу за последние дни немного упала. Так, в четверг, 21 сентября, средняя стоимость тонны пшеницы составила 3828 гривен. Уже в пятницу, 29 сентября, цена на кукурузу упала до своего недельного минимума — 3641 грн, а затем выросла до 3646 грн, а впоследствии до 3706 грн за тонну.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине формируются под влиянием различных факторов, таких как урожайность, спрос и предложение, мировые цены на зерно и другие.

Урожайность кукурузы зависит от различных элементов, включая погодные условия, плодородие почв, применяемые методы выращивания и другие влияющие факторы. Аномальные погодные явления, такие как засухи или интенсивные дожди, могут снизить урожайность, что в свою очередь приводит к повышению цен на кукурузу.

Спрос на кукурузу в Украине определяется уровнем внутреннего потребления, объемами экспорта зерна и мировыми ценами на кукурузу. Кроме того, цены на кукурузу могут испытывать влияние политических изменений, колебаний валютных курсов, изменений тарифов на экспорт и импорт, а также других факторов.

На данный момент цены на кукурузу в Украине и по всему миру продолжают испытывать значительное влияние от блокады морских портов Украины, что привело к уменьшению объемов экспорта зерна. Кроме того, российская интервенция привела к повреждению сельскохозяйственных угодий и сельхозтехники, что также отразилось на снижении производства зерна в стране.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс , ячмень и пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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