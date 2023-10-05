Цены на зерновые в Украине по состоянию на 5 октября 2023 года

Уборка ячменя. Фото: beerandbrewer.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на значительные трудности, с которыми сталкиваются украинские аграрии в условиях войны, они смогли сохранить экспорт зерна на относительно хорошем уровне. Согласно данным Государственной таможенной службы, с начала 2023/24 маркетингового года Украина экспортировала 6,538 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. При этом за аналогичный период в прошлом году общий показатель отгрузок составил 8,576 млн. тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 5 октября.

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По состоянию на 5 октября средняя цена на ячмень в Украине составляет 2599 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 5 октября. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни серьезно упала. Так, в среду, 27 сентября, средняя стоимость тонны ячменя составила 2780 грн. На этом уровне она держалась почти неделю, а потом начала падать. Во вторник, 3 октября, цена на ячмень упала до 2604 грн за тонну, а в среду опустилась до 2599 грн. На этой отметке цена на ячмень держится и по сей день. Сейчас цена за тонну ячменя наименьшая за недельный период.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине.

Из-за российского вторжения в Украину формирование цен на ячмень стало тесно связано с войной. Украина продолжает играть важную роль как один из ведущих мировых поставщиков ячменя, но военные действия оказывают серьезное влияние на объемы его производства и экспорта.

Кроме того, на ценовую динамику влияют другие факторы, среди которых следует выделить:

Погодные условия. Засухи и наводнения могут оказать негативное влияние на урожай ячменя, что, в свою очередь, сказывается на доступных объемах этой культуры на рынке.

Спрос и предложение. Неравновесие между спросом и предложением может вызвать колебания цен в обе стороны как вверх, так и вниз.

Мировые цены. Глобальные события, такие как засуха или ухудшение урожайности в других странах, могут поднимать мировые цены и увеличивать интерес к экспорту из Украины.

Экономические причины. Экономические условия, такие как инфляция и уровень безработицы также способны влиять на цены на ячмень.

Обменный курс. Изменение курса национальной валюты может влиять на цены на импорт и экспорт ячменя, что, в свою очередь, влияет на цены на рынке.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят рапс , кукуруза и пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.