Ціни на пластик в Україні 2023

Пластикові пляшки. Фото: УБМ

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Життя сучасних людей просто неможливо уявити без використання пластику. І хоча людство почало розуміти ризики, які пов'язані з використанням цього полімерного матеріалу, повністю замінити його на інший матеріал поки що не може. Втім здавання пластику на переробку — це важливий крок до збереження оточуючої середи та ресурсів планети.

А ще це один із способів заробити трохи додаткових грошей. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати пластик в Україні.

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Що таке пластик

Пластик — це відносно новий матеріал. Першим кроком у розвитку пластику стало відкриття бакеліту у 1909 році — першого синтетичного реактопласта — пластика, який не розм'якшувався при високій температурі. Він мав міцність, термостійкість і електричні властивості, що привернуло увагу інженерів і дизайнерів.

У 1930-х роках розпочався період активного розвитку пластикових матеріалів. Поліетилен та полівінілхлорид (ПВХ) стали широко поширеними пластиками. Поліетилен був гнучким та міцним матеріалом, який використовувався для створення пакетів, плівки та різної упаковки. ПВХ був стійким до впливу хімічних речовин та застосовувався у будівництві, виробництві кабелів та інших областях.

Під час Другої світової війни пластик отримав великий сплеск популярності. Було розроблено нові пластмаси, такі як поліестер, нейлон та поліуретан, які використовувалися військовою промисловістю для створення різного військового обладнання.

Після війни пластик став дедалі доступнішим і широко застосовуваним у різних сферах життя. У 1950-х роках з'явився поліетилен високої густини (ПВД), який став основним матеріалом для виробництва пластикових контейнерів та упаковки. Також були розроблені поліпропілен, полістирол та багато інших видів пластиків.

Сучасна історія пластику також пов'язана з розвитком технологій переробки та покращенням його характеристик. В останні десятиліття були створені екологічно чистіші та стійкіші пластикові матеріали, такі як біорозкладні пластмаси, які можуть розкладатися в природних умовах.

Сьогодні пластик широко застосовується у багатьох галузях, включаючи упаковку, будівництво, автомобільну промисловість, електроніку та медицину. Однак, проблема пластикових відходів стала серйозною проблемою, і все більше людей та організацій прагнуть знайти способи зменшити його використання та підвищити ефективність переробки.

Навіщо здавати пластик

Насьогодні пластик став серйозною проблемою для навколишнього середовища. Більшість пластику не розкладається і залишається в природі протягом багатьох років. Це призводить до забруднення водних та наземних екосистем, а також повітря. Крім того, багато тварин плутають пластикові відходи з їжею або заплутуються в них.

Ще одна проблема — це мікропластик. Багато пластикових виробів розкладаються на мікрочастинки, звані мікропластиком, які можуть потрапляти у водні та харчові ланцюжки. Це може мати негативні наслідки для здоров'я людей та тварин.

Переробка пластику є важливим кроком, який допомагає знизити негативні наслідки його використання. Вона дозволяє використовувати відпрацьований пластик у виробництві нових продуктів, що знижує необхідність у видобутку та виробництві нових сировинних матеріалів. Крім того, переробка пластику сприяє скороченню викидів парникових газів та зниженню споживання енергії порівняно з виробництвом пластику з первинних джерел.

Як правильно здавати пластик

Слід зазначити, що не всі види пластику підходять для повторного використання. Наприклад полівінілхлорид, який використовується для виготовлення предметів інтер'єру, труб, лінолеуму, майже не переробляється, він небезпечний повторного використання.

Також у багатьох пунктах прийому вторсировини у вас не приймуть вироби з поліпропилену (мішки, тара, труби, деталі техніки, пластикові стаканчики) і полістиролу (використовується при теплоізоляції приміщень).

А от поліетилентерефталат (PET), з якого виготовляються пляшки для різноманітних напоїв, є одним із найпопулярніших видів пластику, який приймають в переробку. Також охоче приймають високощільний поліетилен — з нього виготовляють упаковку для молочної продукції та миючих засобів, пластмасовий посуд, тази;

Втім не всі пляшки із PET пластику можуть бути перероблені. Так, матові білі пляшки та пляшки яскравих кольорів часто не приймаються на переробку через наявність барвників у пластику. Барвники змінюють його структуру, роблячи його менш придатним для переробки через зниження в'язкості.

Багатошаровий PET також не є придатним для вторинної переробки. Цей тип пляшок часто використовується для пивних кег, які використовуються для слабоалкогольних напоїв. Багатошаровий ПЕТ складно піддати якісній переробці та подальшому продажу.

Тара від рослинних і машинних масел також часто не вирушає на переробку через складну і дорогу попередню обробку.

Ціни на пластик в Україні

Залежно від типу та стану пластику пункти прийому вторсировини на своїх сайтах та оголошеннях пропонують такі ціни:

Поліпропілен (ящики, труби, піддони) — до 14 грн/кг;

Поліетилен (обрізки труб, ящики, каністри) — від 4 до 12 грн/кг;

Полістирол (корпуси для побутової техніки, дитячі іграшки, душові кабіни, контейнери) — від 5,50 до 14 грн/кг;

Поліамід (шестерні, деталі машин, ролики, втулки рибальське приладдя) — від 8 до 14 грн/кг;

ПВХ відходи (віконні рами, вагонка, сайдинг) — від 5 до 33 грн/кг;

АБС пластик (корпуси побутової техніки, радіо та телеапаратури, комп'ютерної техніки, електронагрівачі, освітлювальні прилади) — до 11 грн/кг;

ПЕТ пластик (пляшки, ємності, гнучка упаковка) — від 5 до 23 грн/кг;

Брухт пластмаси (брухт пластикової тари, ящиків, відходи поліетилену) — від 5 до 23 грн/кг;

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