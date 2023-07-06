Ціни на склотару в Україні 2023

Скляні плягшки. Фото: Twitter

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Важко було б уявити життя сучасних людей без скляних виробів, а тим більше без склотари. Пляшки, банки, флакони, скляні контейнери — все це оточує нас у побуті. Вона є екологічно чистим і здатним до переробки матеріалом, що сприяє зниженню негативного впливу на довкілля. Тому так важливо здавати скляні вироби у пункти прийому вторсировини.

Крім того, це непогана можливість трохи підзаробити. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати склотару в Україні.

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Що таке склотара

Історія склотари тісно пов'язана з розвитком скляного виробництва та використання скла в упаковці. Виготовлення скла відоме вже понад 5 000 років.

У Стародавньому Єгипті та Месопотамії скло використовувалося для створення прикрас та посуду. У Стародавньому Римі розвиток склотари став більш значним. Римляни покращили технології виробництва скла, що дозволило створювати різні форми пляшок, флаконів та амфор. Склотара також почала використовуватися для зберігання олії, вина та прянощів.

У середні віки виробництво склотари було менш розвиненим, але до кінця ренесансу скло знову стало популярним матеріалом. Пляшки зі скла використовувалися для зберігання алкогольних напоїв, лікарських засобів та інших продуктів.

Із приходом у 19 сторіччі промислової революції виробництво склотари стало масовим. З розвитком нових технологій стало можливим виробляти скляні пляшки та банки у великих кількостях.

В наші часи склотара стала невід'ємною частиною багатьох галузей промисловості. Пляшки та банки зі скла використовуються для зберігання харчових продуктів, напоїв, лікарських засобів, косметики та інших товарів.

Навіщо здавати склотару

Склотара має унікальні властивості, такі як прозорість, стійкість до хімічних речовин та можливість повторного використання.

Склотара має кілька переваг перед іншими типами пакування. Вона є екологічно чистим і матеріалом, який можна переробляти. Це сприяє зниженню негативного впливу на навколишнє середовище. Крім того, склотара не взаємодіє з її вмістом, не передає ароматів і не змінює смак продуктів, зберігаючи їх свіжість і якість. Вона також має привабливий зовнішній вигляд і може бути використана повторно.

Однак скляна тара крихка і легко розбивається при падінні або ударі, тому необхідно поводитися з нею обережно.

Здача склотари та склобою в пункти прийому вторсировини для подальшої переробки та повторного використання — це прояв турботи про екологію, а також непогана можливість заробити трохи грошей.

Повторна переробка скла дозволяє скоротити необхідність у видобутку нових природних ресурсів та виробництві скла з нуля. Процес виробництва скла з такої сировини, як пісок, содовий поп та вапняк, вимагає значної кількості енергії.

Скло є матеріалом, який можна переробляти багато разів без втрати якості. Відпрацьоване скло може бути використане для нових скляних виробів, включаючи ту ж саму склотару. Це забезпечує можливість створення нескінченного циклу переробки та повторного використання склотари.

Як правильно здавати склотару

Слід пам'ятати, що не у всіх пунктах прийому вторсировини приймають всі види склотари. Більшість пунктів приймоу вторсировини приймають на переробку склотару, що включає пляшки, банки, бите і віконне скло.

Пивні пляшки відносяться до найпопулярнішої категорії склотари у пунктах прийому. Вони можуть використовуються повторно. На багатьох пунктах також можна здати:

Банки об'ємом від 0,5, 3, 5, 10 л і т.д.

Пляшки з-під вина

Пляшки з-під лікеро-горілчаних виробів

Однак слід зазначити, що деякі типи скла, такі як дзеркала, кришталь, армоване, жаростійке та ударостійке скло, можуть не прийматися у звичайних пунктах збору для переробки.

Це пов'язано з тим, що ці типи скла мають особливі властивості або склади, які ускладнюють їхню переробку разом із звичайною склотарою. Дзеркала, наприклад, мають покриття з металевих шарів, які заважають їхній переробці. Кришталь, у свою чергу, містить високу концентрацію свинцю, що ускладнює його вторинну переробку

Перед здачею склотари рекомендується видалити всі сторонні предмети та матеріали, такі як кришки, етикетки або залишки продуктів.

Ціни на склотару в Україні

Залежно від типу та стану макулатури пункти прийому вторсировини на своїх сайтах та оголошеннях пропонують такі ціни:

Київська область — від 0,40 до 2 грн/шт

Вінницька область — від 0,75 до 1,20 грн/шт

Дніпропетровська область — від 0,80 грн/шт

Запорізька область — від 0,50 до 0,80 грн/шт

Кіровоградська область — від 0,50 до 1 грн/шт

Львівська область — від 0,55 до 1 грн/шт

Миколаївська область — від 1 до 1,5 грн/шт

Одеська область — від 0,5 до 2 грн/шт

Рівненська область — від 0,5 до 1,5 грн/шт

Сумська область — від 1 до 1,5 грн/шт

Тернопільська область — від 0,5 до 0,8 грн/шт

Хмельницька область — від 0,7 до 1,3 грн/шт

Черкаська область —- від 0,5 до 0,8 грн/шт

Чернівецька область — від 05, до 1,5 грн/шт

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