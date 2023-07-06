Цены на стеклотару в Украине 2023

Стеклянные бутылки. Фото: Twitter

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Трудно было бы вообразить жизнь современных людей без стеклянных изделий, а тем более без стеклотары. Бутылки, банки, флаконы, стеклянные контейнеры — все это окружает нас в быту. Стеклотара является экологически чистым и способным к переработке материалом, что способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому так важно сдавать стеклянные изделия в пункты приема вторсырья.

Кроме того, это неплохая возможность немного подзаработать. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать стеклотару в Украине.

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Что такое стеклотара

История стеклотары тесно связана с развитием стекольного производства и использованием стекла в упаковке. Изготовление стекла известно уже более 5000 лет.

В Древнем Египте и Месопотамии стекло использовалось для создания украшений и посуды. В Древнем Риме развитие стеклотары стало более значительным. Римляне улучшили технологии производства стекла, что позволило создавать разные формы бутылок, флаконов и амфор. Стеклотара также начала использоваться для хранения масла, вина и пряностей.

В средние века производство стеклотары было менее развитым, но к концу ренессанса стекло снова стало популярным материалом. Бутылки из стекла использовались для хранения алкогольных напитков, лекарственных средств и других продуктов.

С приходом в 19 веке промышленной революции производство стеклотары стало массовым. С развитием новых технологий стало возможным производить стеклянные бутылки и банки в больших количествах.

В наше время стеклотара стала неотъемлемой частью многих отраслей промышленности. Бутылки и банки из стекла используются для хранения пищевых продуктов, напитков, лекарств, косметики и других товаров.

Зачем сдавать стеклотару

Стеклотара обладает уникальными свойствами, такими как прозрачность, стойкость к химическим веществам и возможность повторного использования.

Стеклотара имеет несколько преимуществ перед другими типами упаковки. Она является экологически чистым материалом, который можно перерабатывать. Это способствует снижению негативного влияния на окружающую среду. Кроме того, стеклотара не взаимодействует с содержащимся в ней, не передает ароматы и не изменяет вкус продуктов, сохраняя их свежесть и качество. Она также имеет привлекательный внешний вид и может использоваться повторно.

Однако стеклянная тара хрупкая и легко разбивается при падении или ударе, поэтому необходимо обращаться с ней осторожно.

Сдача стеклотары и стеклобоя в пункты приема вторсырья для дальнейшей переработки и повторного использования — это проявление заботы об экологии, а также неплохая возможность заработать немного денег.

Повторная переработка стекла позволяет сократить необходимость в добыче новых природных ресурсов и производстве стекла с нуля. Процесс производства стекла из такого сырья, как песок и известняк требует значительного количества энергии.

Стекло является материалом, который можно перерабатывать многократно без потери качества. Отработанное стекло может быть использовано для новых стеклянных изделий, включая ту же самую стеклотару. Это обеспечивает возможность создания бесконечного цикла переработки и использования стеклотары.

Как правильно сдавать стеклотару

Следует помнить, что не во всех пунктах приема вторсырья принимают все виды стеклотары. Большинство пунктов приема вторсырья принимают на переработку стеклотару, включающую бутылки, банки, битое и оконное стекло.

Пивные бутылки относятся к самой популярной категории стеклотары в пунктах приема. Они могут использоваться повторно. На многих пунктах можно сдать:

Банки объемом от 0,5, 3, 5, 10 л и т.д.

Бутылки из-под вина

Бутылки из-под ликероводочных изделий

Однако следует отметить, что некоторые типы стекла, такие как зеркала, хрусталь, армированное, жаростойкое и ударопрочное стекло могут не приниматься в обычных пунктах сбора для переработки.

Это связано с тем, что эти типы стекла обладают особыми свойствами или составами, усложняющими их переработку вместе с обычной стеклотарой. Зеркала, например, имеют покрытие из металлических слоев, мешающих их переработке. Хрусталь, в свою очередь, содержит высокую концентрацию свинца, что затрудняет его вторичную переработку

Перед сдачей стеклотары рекомендуется удалить все посторонние предметы и материалы, такие как крышки, этикетки или остатки продуктов.

Цены на стеклотару в Украине.

В зависимости от типа и состояния макулатуры пункты приема вторсырья на своих сайтах и объявлениях предлагают следующие цены:

Киевская область — от 0,40 до 2 грн/шт

Винницкая область — от 0,75 до 1,20 грн/шт

Днепропетровская область — от 0,80 грн/шт

Запорожская область — от 0,50 до 0,80 грн/шт

Кировоградская область — от 0,50 до 1 грн/шт

Львовская область — от 0,55 до 1 грн/шт

Николаевская область — от 1 до 1,5 грн/шт

Одесская область — от 0,5 до 2 грн/шт

Ровенская область — от 0,5 до 1,5 грн/шт

Сумская область — от 1 до 1,5 грн/шт

Тернопольская область — от 0,5 до 0,8 грн/шт

Хмельницкая область — от 0,7 до 1,3 грн/шт

Черкасская область — от 0,5 до 0,8 грн/шт

Черновицкая область — от 05, до 1,5 грн/шт

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