Ціни на латунь в Україні 2023

Брухт латуні. Джерело: wilton-recycling.ie

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, який відомий вже на протязі багатьох століть. Він широко використовується у різних галузях, включаючи промисловість, будівництво, музичні інструменти, декоративні вироби, тощо. Завдяки деяким своїм унікальним якостям латунь є досить дорогим матеріалом, який можна здати на переробку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує брухт латуні в Україні.

Читайте також:

Що таке латунь

Латунь відома людству вже кілька тисячоліть. У давнину люди почали використовувати латунь, застосовуючи її у виробництві прикрас, зброї та предметів побуту.

У середні віки латунь стала широко використовуватися в Європі. Цей сплав застосовувався у виробництві монет, статуеток, ювелірних виробів, зброї та годинника. У у вісімнадцятому сторіччі процес виробництва латуні значно поліпшено, що призвело до розширення її застосування у різних галузях.

Латунь має високу міцність і корозійну стійкість. Крім цього, цей матеріал має досить привабливий зовнішній вигляд — золотистий відтінок, робить латунь популярним матеріалом для декоративних виробів, прикрас та предметів інтер'єру. Цей сплав легко піддається обробці і може бути литим, кованим, штампованим та прокатаним в різні форми.

Сьогодні латунь використовується у промисловості для виробництва машинних деталей, сантехнічного обладнання, електричних компонентів та інших виробів. Також латунь залишається популярним матеріалом у декоративних виробах, музичних інструментах та ювелірних прикрасах.

Навіщо здавати латунь

Здавання латуні в переробку є екологічно відповідальною дією. Замість викидання виробів з цього сплаву на звалище, здавання його в пункти прийому металобрухту дозволяє згодом добути з них цінні метали.

Вилучення міді та цинку з руди потребує значної кількості енергії, тоді як переробка латуні вторинного походження потребує менших енергетичних витрат. Це дозволяє скоротити споживання енергії та знизити викиди парникових газів.

Латунь не є біорозкладним матеріалом, тому викидання великої кількості цього сплаву на звалища може призвести до забруднення ґрунту та води. Переробка латуні може запобігти такому забрудненню та захистити навколишнє середовище від негативних впливів.

Переробка також дозволяє отримати нові латунні вироби чи сировину для різних товарів. Це сприяє скороченню споживання нових природних ресурсів та зниженню витрат на виробництво.

Ну і звісно здавання цього матеріалу на переробку може бути фінансово вигідним, оскільки пункти переробки зазвичай виплачують досить непогану суму за здану латунь. Це може стати джерелом додаткового доходу для українців.

Як правильно здавати бронзу

На пунктах прийому брухту латунь зазвичай класифікується на кілька категорій:

Латунь мікс — до цієї групи входять різні латунні деталі та їх компоненти. Сюди можуть входити обрізки латуні з виробничих процесів, деталі машин, Більшість цієї категорії складають сантехнічні вироби, такі як вентилі, крани, змішувачі, душові стійки і т.д.

Латунні радіатори. Ця категорія, як не дивно, включає латунні радіатори, які в основному складаються з латунних трубок і секцій.

Стружка латуні. До цієї категорії входить стружка, отримана в результаті обробки латуні. Це дрібні обрізки та залишки, які виникають при механічній обробці латунних виробів.

Брухт латуні можна бути зустріти у багатьох місцях, оскільки цей сплав широко використовується у різних сферах життєдіяльності. Ось список предметів та областей, де можна зустріти цей сплав:

Зброя: гільзи від патронів рушничних, револьверних, гвинтівкових та артилерійських снарядів.

Сантехніка та побутові прилади: латунні труби та радіатори, трубки опалювальних батарей, муфти вентилів та кранів водопровідних мереж, змішувачі, сушки для рушників, декоративні ніжки для ванн, холодильні трубки.

Інтер'єр: бра та торшери, кронштейни для плафонів, декоративні панно та рами для дзеркал, дверні петлі, клямки та ручки, латунні ліжка, стільці та стелажі, перила тощо.

Посуд та інші ємності: самовари, чайники, кавники, хлібниці тощо.

Транспорт: гребні гвинти та лопаті для суден, листи та арматура в судно- та авіабудуванні, втулки, підшипники та інші деталі в автомобільній та тракторній промисловості.

Промисловість: запчастини для систем водо- та газопостачання. Латунні сплави з високим вмістом міді у радіаторних та капілярних трубках, змійовиках, сифонах..

Приладобудування: пружини для манометрів та інших приладів, компаси, мікросхеми, металеві деталі в електричних вилках, шурупи, болти, гайки та інші металовироби.

Художній промисел: нагородні ордени, медалі та інші відмітні знаки, таблички на фасадах будівель та пам'ятників. Біжутерія, гудзики, брелоки, кулони, предмети церковного начиння.

Вартість брухту латуні залежить від стану виробів з цього сплаву та наявності інших домішок. Наприклад, підвищений вміст алюмінію або цинку може знизити його вартість, тоді як добавки олова, марганцю або кремнію можуть навпики її збільшити.

Просте збирання та здавання латунного брухту в пункт прийому принесе мінімальний виторг. Однак, існують способи, за допомогою яких можна збільшити вартість брухту, що продається, до 30%.

Для цього необхідно спочатку розібрати складні вироби на дрібніші компоненти, відокремити пластмасу та інші неметалеві матеріали, а потім відсортувати метали за видами сплавів, наприклад за допомогою магніту. Якщо латунний брухт представлений великими шматками або листами, їх краще розрізати на дрібніші частини.

Крім того, сплав слід очистити від забруднень та іржі. Тим, хто має досвід у виплавці металів, рекомендується переплавити латунний брухт, тому що цей процес значно підвищує чистоту металу та принесе вищу виручку.

Ціни на латунь в Україні

Ціни на латунь (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 99,2 до 297,6 грн/кг

Вінницька область — від 100,7 до 302,1грн/кг

Волинська область — від 99,3 до 297,9 грн/кг

Дніпропетровська область — від 100,2 до 150,3 грн/кг

Житомирська область — від 99,8 до 299,4грн/кг

Закарпатська область — від 100,3 до 300,9 грн/кг

Запорізька область — від 100,8 до 302,4 грн/кг

Івано-Франківська область — від 100,6 до 301,8 грн/кг

Кіровоградська область — від 99,1 до 297,3 грн/кг

Львівська область — від 99,9 до 299,7 грн/кг

Миколаївська область — від 100,4 до 301,2 грн/кг

Одеська область — від 100,1 до 300,3 грн/кг

Полтавська область — від 100,7 до 302,1 грн/кг

Рівненська область — від 100,6 до 301,8 грн/кг

Сумська область — від 100,7 до 302,1 грн/кг

Тернопільська область — від 99,6 до 298,8 грн/кг

Хмельницька область — від 303 грн/кг

Черкаська область —- від от 101 до 303 грн/кг

Чернівецька область — від 100 до 300 грн/кг

Чернігівська область — від 100,8 до 302,4 грн/кг

Нагадаємо, ми розповідали скільки коштує брухт міді в Україні. Мідь використовується для виготовлення різноманітних товарів, включаючи кухонне приладдя, посуд, монети, музичні інструменти та художні вироби. Крім того, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. А також зібрали ціни на брухт чорних металів в Україні. В ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу. Ще ми розповіли, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогий метал, який теж можна здати на переробку.