Цены на латунь в Украине 2023

Лом латуни. Источник: wilton-recycling.ie

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь – это сплав меди и цинка, который известен уже на протяжении многих веков. Он широко используется в различных отраслях, включая промышленность, строительство, музыкальные инструменты, декоративные изделия и т.д. Благодаря некоторым своим уникальным качествам латунь представляет собой довольно дорогостоящий материал, который можно сдать на переработку.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит лом латуни в Украине.

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Что такое латунь

Латунь известна человечеству уже несколько тысячелетий. В древности люди стали использовать латунь, применяя ее в производстве украшений, оружия и предметов обихода.

В средние века латунь стала широко использоваться в Европе. Этот сплав применялся в производстве монет, статуэток, ювелирных изделий, оружия и часов. В XVIII веке процесс производства латуни был значительно улучшен, что привело к расширению ее применения в различных отраслях.

Латунь обладает высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Кроме этого, этот материал имеет довольно привлекательный внешний вид – золотистый оттенок, делает латунь популярным материалом для декоративных изделий, украшений и предметов интерьера. Этот сплав легко обрабатывается и может быть литым, кованым, штампованным и прокатанным в различные формы.

Сегодня латунь используется в промышленности, для производства машинных деталей, сантехнического оборудования, электрических компонентов и других изделий. Также латунь остается популярным материалом при производстве декоративных изделий, музыкальных инструментов и ювелирных украшений.

Зачем сдавать латунь

Сдача латуни в переработку является экологически ответственным шагом. Вместо выбрасывания изделий из этого сплава на свалку, сдача его в пункты приема металлолома позволяет впоследствии извлечь из них ценные металлы.

Извлечение меди и цинка из руды требует значительного количества энергии, тогда как переработка латуни вторичного происхождения требует меньше энергетических затрат. Это позволяет сократить потребление энергии и снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Латунь не является биоразлагаемым материалом, поэтому выбрасывание большого количества этого сплава на свалки может привести к загрязнению почвы и воды. Переработка латуни может предотвратить такое загрязнение и защитить окружающую среду от негативных воздействий.

Переработка также позволяет получить новые латунные изделия или сырье для разных товаров. Это способствует сокращению потребления новых природных ресурсов и снижению затрат на производство.

Ну и, конечно, сдача этого материала на переработку может быть финансово выгодной, поскольку пункты переработки обычно выплачивают довольно неплохую сумму за сданную латунь. Это может стать источником дополнительного дохода для украинцев.

Как правильно сдавать бронзу

На пунктах приема лома латунь обычно классифицируется на несколько категорий:

Микс латунь — в эту группу входят различные латунные детали и их компоненты. Сюда могут входить обрезки латуни из производственных процессов, детали машин, большинство в этой категории составляют сантехнические изделия, такие как вентили, краны, смесители, душевые стойки и т.д.

Латунные радиаторы. Эта категория, как ни странно, включает в себя латунные радиаторы, которые в основном состоят из латунных трубок и секций.

Стружка латуни. В эту категорию входит стружка, полученная в результате обработки латуни. Это мелкие обрезки и остатки, возникающие при механической обработке латунных изделий.

Лом латуни можно встретить во многих местах, поскольку этот сплав широко используется в разных сферах жизнедеятельности. Вот список предметов и областей, где можно встретить этот сплав:

Оружие: гильзы от ружейных, револьверных, винтовочных и артиллерийских снарядов.

Сантехника и бытовые приборы: латунные трубы и радиаторы, трубки отопительных батарей, муфты вентилей и кранов водопроводных сетей, смесители, полотенцесушители, декоративные ножки для ванн, холодильные трубки.

Интерьер: бра и торшеры, кронштейны для плафонов, декоративные панно и рамы для зеркал, дверные петли, защелки и ручки, латунные кровати, стулья и стеллажи, перила и т.д.

Посуда и другие емкости: самовары, чайники, кофейники, хлебницы и т.д.

Транспорт: гребные винты и лопасти для судов, листы и арматура в судо- и авиастроении, втулки, подшипники и другие детали автомобильной и тракторной промышленности.

Промышленность: запчасти для систем водо- и газоснабжения. Латунные сплавы с высоким содержанием меди в радиаторных и капиллярных трубках, змеевиках, сифонах.

Приборостроение: пружины для манометров и других приборов, компасы, микросхемы, металлические детали в электрических вилках, шурупы, болты, гайки и другие метизы.

Художественный промысел: наградные ордена, медали и другие знаки отличия, таблички на фасадах зданий и памятников. Бижутерия, пуговицы, брелоки, кулоны, предметы церковной утвари.

Стоимость лома латуни зависит от состояния изделий из этого сплава и наличия других примесей. Например, повышенное содержание алюминия или цинка может снизить его стоимость, тогда как добавки олова, марганца или кремния могут наоборот ее увеличить.

Простой сбор и сдача латунного лома в пункт приема принесет минимальную выручку. Однако, существуют способы, с помощью которых можно увеличить стоимость продаваемого лома до 30%.

Для этого необходимо сначала разобрать сложные изделия на более мелкие компоненты, отделить пластмассу и другие неметаллические материалы, затем отсортировать металлы по видам сплавов, например с помощью магнита или химического анализатора. Если латунный лом представлен большими кусками или листами, их лучше разрезать на более мелкие части.

Кроме того, сплав следует очистить от загрязнений и ржавчины. Тем, кто имеет опыт в выплавке металлов, рекомендуется переплавить латунный металлолом, потому что этот процесс значительно повышает чистоту металла и принесет более высокую выручку.

Цены на латунь в Украине.

Цены на латунь (по данным портала "сдай-лом.укр") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область - от 99,2 до 297,6 грн/кг

Винницкая область - от 100,7 до 302,1грн./кг

Волынская область - от 99,3 до 297,9 грн/кг

Днепропетровская область - от 100,2 до 150,3 грн/кг

Житомирская область - от 99,8 до 299,4грн./кг

Закарпатская область - от 100,3 до 300,9 грн/кг

Запорожская область - от 100,8 до 302,4 грн/кг

Ивано-Франковская область - от 100,6 до 301,8 грн/кг

Кировоградская область - от 99,1 до 297,3 грн/кг

Львовская область - от 99,9 до 299,7 грн/кг

Николаевская область - от 100,4 до 301,2 грн/кг

Одесская область - от 100,1 до 300,3 грн/кг

Полтавская область - от 100,7 до 302,1 грн/кг

Ровенская область - от 100,6 до 301,8 грн/кг

Сумская область - от 100,7 до 302,1 грн/кг

Тернопольская область - от 99,6 до 298,8 грн/кг

Хмельницкая область - от 303 грн/кг

Черкасская область - от 101 до 303 грн/кг

Черновицкая область - от 100 до 300 грн/кг

Черниговская область - от 100,8 до 302,4 грн/кг

Напомним, мы рассказывали сколько стоит лом меди в Украине. Медь используется для изготовления различных товаров, включая кухонные принадлежности, посуду, монеты, музыкальные инструменты и художественные изделия. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. А также собрали цены на металлолом черных металлов в Украине. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода. Еще мы рассказали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящий металл, который тоже можно сдать на переработку.