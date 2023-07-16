Цены на пластик в Украине 2023

Пластиковые бутылки. Фото: УБМ

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Жизнь современных людей просто немыслима без использования пластика. И хотя человечество стало понимать риски, связанные с использованием этого полимерного материала, полностью заменить его другим материалом пока не может. Впрочем, сдача пластика на переработку — это важный шаг к сохранению окружающей среды и ресурсов планеты.

А еще это один из способов заработать немного дополнительных денег. Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать пластик в Украине.

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Что такое пластик

Пластик – это относительно новый материал. Первым шагом в развитии пластика стало открытие бакелита в 1909 году — первого синтетического реактопласта – пластиком, который не размягчался при высокой температуре. Он обладал прочностью, термостойкостью и электрическими свойствами, что привлекло внимание инженеров и дизайнеров.

В 30-х годах начался период активного развития пластиковых материалов. Полиэтилен и поливинилхлорид (ПВХ) стали широко распространёнными пластиками. Полиэтилен был гибким и крепким материалом, который использовался для создания пакетов, пленки и различной упаковки. ПВХ был устойчив к воздействию химических веществ и применялся в строительстве, производстве кабелей и других областях.

Во время Второй мировой войны пластик получил большой всплеск популярности. Были разработаны новые пластмассы, такие как полиэстер, нейлон и полиуретан, которые использовались военной промышленностью для разного военного оборудования.

После войны пластик стал все более доступным и широко применяемым в разных областях жизни. В 1950-х годах появился полиэтилен высокой плотности (ПВД), ставший основным материалом для производства пластиковых контейнеров и упаковки. Также были разработаны полипропилен, полистирол и многие другие виды пластиков.

Современная история пластика связана с развитием технологий переработки и улучшением его характеристик. В последние десятилетия были созданы экологически более чистые и устойчивые пластиковые материалы, такие как биоразлагаемые пластмассы, которые могут разлагаться в естественных условиях.

Сегодня пластик широко используется во многих отраслях, включая упаковку, строительство, автомобильную промышленность, электронику и медицину. Однако проблема пластиковых отходов стала серьезной проблемой, и все больше людей и организаций стремятся найти способы снизить его использование и повысить эффективность переработки.

Зачем сдавать пластик

На сегодняшний день пластик стал серьезной проблемой для окружающей среды. Большинство пластика не разлагается и остается в природе на протяжении многих лет. Это приводит к загрязнению водных и наземных экосистем, а также воздуху. Кроме того, многие животные путают пластиковые отходы с едой или запутываются в них.

Еще одна проблема – это микропластик. Многие пластиковые изделия разлагаются на микрочастицы, называемые микропластиками, которые могут попадать в водные и пищевые экосистемы. Это может иметь отрицательные последствия для здоровья людей и животных.

Переработка пластика является важным шагом, помогающим снизить негативные последствия его использования. Она позволяет использовать отработанный пластик в производстве новых продуктов, что снижает необходимость в добыче и производстве новых сырьевых материалов. Кроме того, переработка пластика способствует сокращению выбросов парниковых газов и снижению потребления энергии по сравнению с производством пластика из первичных источников.

Как правильно сдавать пластик

Следует отметить, что не все виды пластика подходят для повторного использования. Например, поливинилхлорид, используемый для изготовления предметов интерьера, труб, линолеума, почти не перерабатывается, он опасен повторному использованию.

Также во многих пунктах приёма вторсырья у вас не примут изделия из полипропилена (мешки, тара, трубы, детали техники, пластиковые стаканчики) и полистирола (используется при теплоизоляции помещений).

А вот полиэтилентерефталат (PET), из которого производятся бутылки для разнообразных напитков, является одним из самых популярных видов пластика, который принимают в переработку. Также охотно принимают высокоплотный полиэтилен – из него изготавливают упаковку для молочной продукции и моющих средств, пластмассовую посуду, тазы;

Впрочем, не все бутылки из PET пластика могут быть переработаны. Так, матовые белые бутылки и бутылки ярких цветов часто не принимаются на переработку из-за наличия красителей в пластике. Красители изменяют его структуру, делая его менее пригодным для переработки из-за снижения вязкости.

Многослойный PET также не пригоден для вторичной переработки. Этот тип бутылок часто используется для пивных кег, используемых для слабоалкогольных напитков. Многослойный ПЭТ сложно подвергнуть качественной переработке и последующей продаже.

Тара от растительных и машинных масел также часто не отправляется на переработку из-за сложной и дорогостоящей предварительной обработки.

Цены на пластик в Украине.

В зависимости от типа и состояния пластика пункты приема вторсырья на своих сайтах и объявлениях предлагают следующие цены:

Полипропилен (ящики, трубы, поддоны) – до 14 грн/кг;

Полиэтилен (обрезки труб, ящики, канистры) – от 4 до 12 грн/кг;

Полистирол (корпуса для бытовой техники, детские игрушки, душевые кабины, контейнеры) – от 5,50 до 14 грн/кг;

Полиамид (шестерни, детали машин, ролики, втулки рыболовные принадлежности) — от 8 до 14 грн/кг;

ПВХ отходы (оконные рамы, вагонка, сайдинг) – от 5 до 33 грн/кг;

АБС пластик (корпуса бытовой техники, радио и телеаппаратуры, компьютерной техники, электронагреватели, осветительные приборы) – до 11 грн/кг;

ПЭТ пластик (бутылки, емкости, гибкая упаковка) - от 5 до 23 грн/кг;

Мест пластмассы (лом пластиковой тары, ящиков, отходы полиэтилена) — от 5 до 23 грн/кг;

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