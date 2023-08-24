Як змінився попит серед українців на патріотичні речі за останній рік

Дівчина в патріотичній футболці. Фото: prom.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З початком війни в Україні патріотичні предмети стали мати набагато більше значення, ніж просто одяг чи аксесуари. Цей не дивно, адже кожного дня українські громадяни ведуть бій за збереження незалежності та можливість жити у своїй рідній країні. Придбання подібних товарів набуває значення не лише як спосіб підтримати український бізнес, а й як можливість висловити свою позицію.

Новини.LIVE, за допомогою статистики платформи онлайн-оголошень OLX, розповідають як змінився попит серед українців на державну символіку після початку війни з РФ.

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Яким був попит на патріотичні речі до війни з РФ

До 24 лютого 2022 року патріотичний одяг та аксесуари не користувалися великою популярністю, тому кількість доступних пропозицій була обмеженою.

У серпні 2021 року на OLX було 53 варіанти патріотичних футболок, і лише 11 осіб виявили інтерес до них. Щодо 230 оголошень щодо аксесуарів з тризубом, лише 41 потенційний покупець виявив зацікавленість цими товарами. Серед 180 пропозицій з продажу українських прапорів, 120 осіб виявили бажання придбати цей символ.

Найбільший попит спостерігався на вишиванки — їх рекламувало 18 870 оголошень, і трохи більше 6 тисяч потенційних покупців виявили зацікавленість у них.

Як змінився попит на патріотичні речі після початку війни з РФ

У 2022 році особливо великою популярністю почали користуватися патріотичні футболки. Кількість оголошень з їх продажу, станом на серпень, становить 1 544, а кількість зацікавлених покупців складає більше 900 осіб. Одночасно варто відзначити збільшений інтерес українців до аксесуарів з тризубом: 717 пропозицій та 303 зацікавлених осіб. В 4 рази також зріс попит на державні прапори України, з кількістю зацікавлених покупців 505 проти 509 пропозицій.

Вишиванка також залишається лідером у списку найбажаніших речей. Кількість оголошень щодо продажу становить 15 088, а кількість зацікавлених покупців складає 5 529 осіб.

У 2023 році тенденція популярності патріотичних речей тільки зростає. Наприклад, станом на серпень цього року було розміщено 999 пропозицій аксесуарів з тризубом, а кількість зацікавлених склала 219 осіб. Щодо прапорів України, 381 особа виявила бажання придбати їх з серед 710 оголошень.

Патріотичні футболки і надалі підтримують свою популярність, з кількістю оголошень про продаж 1017 та 436 зацікавлених покупців.

У 2023 році попит на вишиванки перевищив обидва попередні роки, з 21 914 пропозиціями на платформі та 17 294 зацікавленими відгукувачами.

Ціни на патріотичні речі в Україні

У 2021 році середня ціна на вишиванку становила близько 1000 грн. Однак у поточному році, відображаючи зріст попиту, ціна піднялася і тепер складає 1250 грн.

Щодо аксесуарів з тризубом, на фоні перенасичення ринку, їх медіанна ціна у 2023 році скоротилася до 600 грн. У порівнянні з 2021 роком, коли такий аксесуар коштував 920 грн.

Середня ціна на патріотичні футболки у 2021 році становила 220 грн, але на сьогоднішній день вартість такої футболки зросла і досягла 290 грн, що відображає певне підвищення вартості разом із збільшеним попитом.

Середня ціна за прапор України залишається практично незмінною протягом трьох років і коливається в діапазоні 180-195 грн.

Нагадаємо, ми зібрали незвичні та кумедні оголошення на патріотичну тематику, які можна зустріти на OLX. Тут можна зустріти і синьо-жовту білизну, і гирі з гербом, і навіть проукраїнських бджіл. Крім того, ми розповідали про найдивніші оголошення на OLX, в яких люди безкоштовно віддають всілякий мотлох. Також, зібрали одяг з OLX для найкрінжовішого луку в Україні, і ТОП незвичайного транспорту, що продається на OLX.