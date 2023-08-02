ТОП незвичайного і дорого транспорту, що продається на OLX 2023

Вертоліт Agusta AB412. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На популярному українському онлайн-майданчику OLX іноді можна знайти просто дивовижні оголошення від користувачів. Серед оголошень про продаж одягу, мобільних телефонів та побутової техніки часом можна виявити дійсно незвичайні і незвичні речі, які точно не продаються дешево.

Новини.LIVE зібрали найдивовижніший транспорт що продається на OLX.

Читайте також:

Вертоліт Agusta AB412

Б'ємося об заклад, що у світі існує не так багато людей, які купували вертоліт на OLX. Проте, знайте, що тут його купити таки можна. Ба більше, цей гвинтокрил колись був військовим і має наліт 6600 годин.

Як зазначає автор оголошення повітряний транспорт повністю відновлений з усіма новими та оригінальними запчастинами. Крім того, за його словами, це один з небагатьох вертольотів, який можна використовувати у туман, сніг, вітер та бурю.

Щоб стати щасливим власником такого транспорту вам доведеться викласти 1 700 000 доларів.

Оголошення з продажу вертольоту Agusta AB412 на OLX

Яхта Princess 56

З повітря опустимося, ні не на землю, а до моря. На OLX продаються не тільки вертольоти, а ще і яхти. Наприклад цей човен 2015 року випуску, більше 18 метрів завдовжки і може розмістити 7 пасажирів.

На яхті встановлена тропічна система кондиціювання повітря дерев'яні меблі та вставки з тикового дерева, подушки для відпочинку та засмаги, холодильник та гриль.

Ціна такого задоволення 950 тисяч євро. Щоправда наразі яхта нерозмитнена та знаходиться в Туреччині.

Оголошення з продажу яхти Princess 56 на OLX

Яхта "Омега Люкс V.I.P"

Ну а цю яхту потрібно купувати, якщо у вас велика сім'я та багато друзів. Човен було випущено у 1982 році і він може розмістити до 50 пассажирів.

Тут є верхній салон на 17 бенкетних місць, дві двохмісні каюти полулюкс, одна двомісна каюта люкс, камбуз, душові Шарко та сауна. Крім того, човен обладнаний гідроциклом, кондиціонерами, холодильникам, морозильною камерою, мікрохвильовою піччю та мангалом.

Наразі яхта знаходиться на Мальдівах, а коштує "всього" 1 мільйон доларів.

Оголошення з продажу яхти "Омега Люкс V.I.P" на OLX



Bugatti Veyron Super Sport

Ну, а тепер можна і на землю. До вашої уваги Bugatti Veyron Super Sport — суперкар, який виробляється французькою компанією Bugatti Automobiles S.A.S.

Veyron Super Sport був представлений у 2010 році і став одним із найпотужніших і найшвидших автомобілів на планеті. Цей автомобіль оснащений потужним 8-літровим двигуном W16 з чотирма турбонаддувами. Він здатний розвивати вражаючу потужність близько 1200 кінських сил, що робить його одним із найпотужніших автомобілів на ринку.

Bugatti Veyron Super Sport став відомий своїми неймовірними швидкісними характеристиками. Максимальна швидкість, зареєстрована для цієї моделі, становить близько 434 км/год, що робить його одним із найшвидших серійних автомобілів у світі.

Купити такий автомобіль на OLX можна за ціною яхти "Омега Люкс V.I.P" — 1 мільйон доларів.

Оголошення з продажу Bugatti Veyron Super Sport на OLX

Тепловоз ТЕМ7

Проте, якщо Bugatti Veyron Super Sport вам недостатньо, на OLX ви можете придбати собі тепловоз ТЕМ7 1986 року побудови. Це радянський тепловоз, розроблений для роботи на залізницях з вузькою колією . Його потужність зазвичай варіюється від 400 до 600 к.с, а максимальна швидкість зазвичай становить близько 60-70 км/год.

Оголошення з продажу тепловозу ТЕМ7 на OLX

Нагадаємо, ми зібрали незвичні та кумедні оголошення на патріотичну тематику, які можна зустріти на OLX. Тут можна зустріти і синьо-жовту білизну, і гирі з гербом, і навіть проукраїнських бджіл. Крім того, ми розповідали про найдивніші оголошення на OLX, в яких люди безкоштовно віддають всілякий мотлох. Також, зібрали одяг з OLX для найкрінжовішого луку в Україні.