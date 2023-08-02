OLX 2023 - это необычный и дорогостоящий транспорт.

Вертолет Agusta AB412. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На популярной украинской онлайн-площадке OLX иногда можно найти просто удивительные объявления от пользователей. Среди объявлений о продаже одежды, мобильных телефонов и бытовой техники подчас можно обнаружить действительно необычные и странные вещи, которые точно не продаются дешево.

Новини.LIVE собрали самый удивительный транспорт, который продается на OLX.

Читайте также:

Вертолет Agusta AB412

Спорим, что в мире существует не так много людей, которые покупали вертолет на OLX. Однако, знайте, что здесь его купить можно. Более того, этот вертолет когда-то был военным и имеет налет 6600 часов.

Как отмечает автор объявления, воздушный транспорт полностью восстановлен со всеми новыми и оригинальными запчастями. Кроме того, по его словам, это один из немногих вертолетов, которые можно использовать в туман, снег, ветер и бурю.

Чтобы стать счастливым обладателем такого транспорта, вам придется выложить 1 700 000 долларов.

Объявления по продаже вертолета Agusta AB412 на доске объявлений OLX.ua.

Яхта Princess 56

С воздуха опустимся, не на землю, а к морю. На OLX продаются не только вертолеты, но и яхты. Например, эта лодка 2015 года выпуска, более 18 метров длиной и может разместить 7 пассажиров.

На яхте установлена тропическая система кондиционирования воздуха, деревянная мебель и вставки из тикового дерева, подушки для отдыха и загара, холодильник и гриль.

Цена такого удовольствия – 950 тысяч евро. Правда, яхта нерастаможена и находится в Турции.

Объявления по продаже яхты Princess 56 на OLX.

Яхта "Омега Люкс VIP"

Ну а эту яхту нужно покупать, если у вас большая семья и много друзей. Лодка была выпущена в 1982 году и может разместить до 50 пассажиров.

Здесь есть верхний салон на 17 банкетных мест, две двухместные каюты полулюкс, одна двухместная каюта люкс, камбуз, душ Шарко и сауна. Кроме того, лодка оборудована гидроциклом, кондиционерами, холодильниками, морозильной камерой, микроволновкой и мангалом.

На данный момент яхта находится на Мальдивах, а стоит "всего" 1 миллион долларов.

Объявления по продаже яхты "Омега Люкс VIP" на OLX.



Bugatti Veyron Super Sport

Ну а теперь можно и на землю. Вашему вниманию Bugatti Veyron Super Sport – суперкар, который производится французской компанией Bugatti Automobiles SAS

Veyron Super Sport был представлен в 2010 году и стал одним из самых мощных и быстрых автомобилей на планете. Этот автомобиль оснащен мощным 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонаддувами. Он способен развивать поразительную мощность около 1200 лошадиных сил, что делает его одним из самых мощных автомобилей на рынке.

Bugatti Veyron Super Sport стал известен своими невероятными скоростными характеристиками. Максимальная скорость, зарегистрированная для этой модели, составляет около 434 км/ч, что делает его одним из самых быстрых серийных автомобилей в мире.

Купить такой автомобиль на OLX можно по цене яхты "Омега Люкс VIP" — 1 миллион долларов.

Объявления по продаже Bugatti Veyron Super Sport на доске объявлений OLX.ua.

Тепловоз ТЕМ7

Однако, если Bugatti Veyron Super Sport вам недостаточно, на OLX вы можете приобрести себе тепловоз ТЕМ7 1986 года постройки. Это советский тепловоз, разработанный для работы на железных дорогах с узкой колеей. Его мощность обычно варьируется от 400 до 600 л.с., а максимальная скорость обычно составляет около 60-70 км/ч.

Объявления по продаже тепловоза ТЕМ7 на OLX.

Напомним, мы собрали необычные и забавные объявления на патриотическую тематику , которые можно встретить на OLX. Здесь можно встретить и сине-желтое белье, и гири с гербом, и даже проукраинские пчелы. Кроме того, мы рассказывали о самых удивительных объявлениях на OLX, в которых люди бесплатно отдают всевозможный хлам . Также, собрали одежду из OLX для самого кринжевого лука в Украине .