Огляд патріотичних товарів на OLX 2023

Синьо-жовта білизна, гирі з гербом та проукраїнські бджоли: 10 крінжових патріотичних товарів на OLX
Чого тільки не зустрінеш, гортаючи сторінки OLX. Цей онлайн-торговий майданчик користується величезною популярністю серед українців і іноді там можна побачити дуже незвичні оголошення.
Новини.LIVE зібрали незвичні та кумедні оголошення на патріотичну тематику, які можна зустріти на OLX.
Патріотична клітка для хом'яка
Почнемо з клітки для хом'яка. Патріотичної клітки для хом'яка. Її патріотичність полягає в синьо-жовтому кольорі прутів. Автор оголошення додає, що разом з кліткою для хом'ячка йдуть поїлка та тарілка. Коштує така клітка: 135 гривень.
Патріотичні "крокси"
Звісно — це не оригінали. Вже як мінімум тому що коштують вони в десять разів дешевше. До того, ж поряд с українським візерунком можна помітити логотип, який схожий на Dolce & Gabbana, проте, звісно, казати що це творіння D&G годі й говорити.. Втім автор оголошення каже, що "крокси" мають "суперську" якість. Патріотичне взуття можна купити за 199 гривень.
Патріотичні мішені для стрільби
Відмінний варіант для тих, хто хоче особисто постріляти у президента РФ Путіна. Щоправда, судячи по зображенню на мішені, Путін вийшов гарнішим та молодшим, ніж він є у житті. Також в наявності є мішені зі Стрєлковим-Гіркіним. Ціна: від 30 гривень.
Патріотичний холодильник
Так, це пофарбований в синьо-жовті кольори холодильник "Дніпро 2". Як запевняє автор оголошення, прилад був приведений до ладу перевірений майстром. Коштує такий холодильник 2500 гривень.
Патріотичні гирі
Якщо для заняття спортом вам не вистачає якогось патріотичного мотиватора, то ось він, прямо перед вашими очима — це синьо-жовті гирі. І не просто синьо-жовті, а навіть з гербом України. Як пише автор, в наявності є гирі по 10, 16 та 24 кг. Коштує такий незвичний спорт-інвентар 550 грн, 1000 грн та 1400 грн відповідно.
Патріотична жіноча білизна
Справжній подарунок для патріотичних українок — білизна в національних кольорах. Україна ще ніколи не була ближче до тіла. Коштує така білизна 1200 гривень.
Патріотичні гільзи
Як запевняє автор що такі гільзи додадуть вашому інтер`єру незвичного антуражу. Що ж, з ним важко сперечатись. Крім гільз з вирізаним патріотичними написами, є також різнокольорові і зовсім без прикрас. Ціна за вирізану але не розфарбовану гільзу — 899 гривень.
Стрілецькі пісні
Патріотам-меломанам у пригоді стане збірка на СD повстанських стрілецьких жовнірських пісень у виконанні гурту "Буття". Як зазначає автор, стан диску відмінний. Коштує збірка пісень 100 гривень.
Патріотичні бджоли
Ні, це не картини, не дитячі іграшки і не сувеніри. Автор оголошення насправді продає бджіл. Наскільки вони патріотичні насправді — то велике питання, але маркетинг є маркетинг, а бджоли самі себе не продадуть. За 1 бджолосім'ю автор оголошення хоче отримати 1500 гривень.
Патріотичний мох
Від бджіл перейдемо до моху. Так, він також може бути патріотичним. Точніше композиції з нього, які продають на OLX. Пофарбований в синьо-жовті кольори мох можна купити у гіпсових кашпо, скляних вазах та дерев'яних кошиках. Коштують такі патріотичні вироби від 200 гривень.
Нагадаємо, ми зібрали найдивакуватіші оголошення на OLX та розповіли, наскільки дивні речі іноді намагаються продати українці. Крім того, ми розказали про найдорожчі оголошення на OLX.