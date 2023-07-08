Огляд патріотичних товарів на OLX 2023

Патріотичне фото. Фото: lifeimg.pravda.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чого тільки не зустрінеш, гортаючи сторінки OLX. Цей онлайн-торговий майданчик користується величезною популярністю серед українців і іноді там можна побачити дуже незвичні оголошення.

Новини.LIVE зібрали незвичні та кумедні оголошення на патріотичну тематику, які можна зустріти на OLX.

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Патріотична клітка для хом'яка

Почнемо з клітки для хом'яка. Патріотичної клітки для хом'яка. Її патріотичність полягає в синьо-жовтому кольорі прутів. Автор оголошення додає, що разом з кліткою для хом'ячка йдуть поїлка та тарілка. Коштує така клітка: 135 гривень.

Скріншот оголошення з продажу патріотичної клітки для хом'яка. Джерело: OLX

Патріотичні "крокси"

Звісно — це не оригінали. Вже як мінімум тому що коштують вони в десять разів дешевше. До того, ж поряд с українським візерунком можна помітити логотип, який схожий на Dolce & Gabbana, проте, звісно, ​​казати що це творіння D&G годі й говорити.. Втім автор оголошення каже, що "крокси" мають "суперську" якість. Патріотичне взуття можна купити за 199 гривень.

Скріншот оголошення з продажу патріотичних "кроксів". Джерело: OLX

Патріотичні мішені для стрільби

Відмінний варіант для тих, хто хоче особисто постріляти у президента РФ Путіна. Щоправда, судячи по зображенню на мішені, Путін вийшов гарнішим та молодшим, ніж він є у житті. Також в наявності є мішені зі Стрєлковим-Гіркіним. Ціна: від 30 гривень.

Скріншот оголошення з продажу патріотичних мішеней. Джерело: OLX

Патріотичний холодильник

Так, це пофарбований в синьо-жовті кольори холодильник "Дніпро 2". Як запевняє автор оголошення, прилад був приведений до ладу перевірений майстром. Коштує такий холодильник 2500 гривень.

Скріншот оголошення з продажу патріотичного холодильника. Джерело: OLX

Патріотичні гирі

Якщо для заняття спортом вам не вистачає якогось патріотичного мотиватора, то ось він, прямо перед вашими очима — це синьо-жовті гирі. І не просто синьо-жовті, а навіть з гербом України. Як пише автор, в наявності є гирі по 10, 16 та 24 кг. Коштує такий незвичний спорт-інвентар 550 грн, 1000 грн та 1400 грн відповідно.

Скріншот оголошення з продажу патріотичних гирь. Джерело: OLX

Патріотична жіноча білизна

Справжній подарунок для патріотичних українок — білизна в національних кольорах. Україна ще ніколи не була ближче до тіла. Коштує така білизна 1200 гривень.

Скріншот оголошення з продажу патріотичної білизни. Джерело: OLX

Патріотичні гільзи

Як запевняє автор що такі гільзи додадуть вашому інтер`єру незвичного антуражу. Що ж, з ним важко сперечатись. Крім гільз з вирізаним патріотичними написами, є також різнокольорові і зовсім без прикрас. Ціна за вирізану але не розфарбовану гільзу — 899 гривень.

Скріншот оголошення з продажу патріотичних гільз. Джерело: OLX

Стрілецькі пісні

Патріотам-меломанам у пригоді стане збірка на СD повстанських стрілецьких жовнірських пісень у виконанні гурту "Буття". Як зазначає автор, стан диску відмінний. Коштує збірка пісень 100 гривень.

Скріншот оголошення з продажу патріотичних пісень. Джерело: OLX

Патріотичні бджоли

Ні, це не картини, не дитячі іграшки і не сувеніри. Автор оголошення насправді продає бджіл. Наскільки вони патріотичні насправді — то велике питання, але маркетинг є маркетинг, а бджоли самі себе не продадуть. За 1 бджолосім'ю автор оголошення хоче отримати 1500 гривень.

Скріншот оголошення з продажу патріотичних бджол. Джерело: OLX

Патріотичний мох

Від бджіл перейдемо до моху. Так, він також може бути патріотичним. Точніше композиції з нього, які продають на OLX. Пофарбований в синьо-жовті кольори мох можна купити у гіпсових кашпо, скляних вазах та дерев'яних кошиках. Коштують такі патріотичні вироби від 200 гривень.

Скріншот оголошення з продажу патріотичного моху. Джерело: OLX

Нагадаємо, ми зібрали найдивакуватіші оголошення на OLX та розповіли, наскільки дивні речі іноді намагаються продати українці. Крім того, ми розказали про найдорожчі оголошення на OLX.