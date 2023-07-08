Обзор патриотических товаров на OLX 2023.

Патриотическое фото. Фото: lifeimg.pravda.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Чего только не встретишь, листая страницы OLX . Эта онлайн-торговая площадка пользуется огромной популярностью среди украинцев и иногда там можно увидеть очень необычные объявления.

Новини.LIVE собрали необычные и забавные объявления на патриотическую тематику, которые можно встретить на OLX.

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Патриотическая клетка для хомяка

Начнём с клетки для хомяка. Патриотической клетки для хомяка. Ее патриотичность заключается в сине-желтом цвете прутьев. Автор объявления добавляет, что вместе с клеткой идут поилка и тарелка. Стоит она: 135 гривен.

Скриншот объявления о продаже патриотической клетки для хомяка. Источник: OLX

Патриотические "кроксы"

Конечно, это не оригиналы. Уже как минимум потому что стоят они в десять раз дешевле. К тому же рядом с украинским узором можно заметить логотип, похожий на Dolce & Gabbana, но, естественно, говорить что это творение D&G не приходится. Впрочем, автор объявления говорит, что "кроксы" обладают "суперским" качеством. Патриотическую обувь можно купить за 199 гривен.

Скриншот объявления о продаже патриотических "кроксов". Источник: OLX

Патриотические мишени для стрельбы

Отличный вариант для тех, кто хочет лично пострелять в президента РФ Путина. Правда, судя по изображению на мишени, Путин получился красивее и младше, чем он есть в жизни. Также в наличии есть мишени со Стрелковым-Гиркиным. Цена: от 30 грн.

Скриншот объявления о продаже патриотических мишеней. Источник: OLX

Патриотический холодильник

Да, это окрашенный в сине-желтый цвет холодильник "Днепр 2". Как уверяет автор объявления, прибор был приведен в порядок и проверен мастером. Стоит такой холодильник 2500 гривен.

Скриншот объявления о продаже патриотического холодильника. Источник: OLX

Патриотические гири

Если для занятия спортом вам не хватает какого-нибудь патриотического мотиватора, то вот он, прямо перед вашими глазами – это сине-желтые гири. И не просто сине-желтые, а даже с гербом Украины. Как пишет автор, в наличии гири на 10, 16 и 24 кг. Стоит такой необычный спорт-инвентарь 550 грн., 1000 грн. и 1400 грн. соответственно.

Скриншот объявления о продаже патриотических гирь. Источник: OLX

Патриотическое женское белье

Настоящий подарок для украинок – белье в национальных цветах. Украина еще никогда не была ближе к телу. Стоит такое белье 1200 гривен.

Скриншот объявления о продаже патриотического белья. Источник: OLX

Патриотические гильзы

Как уверяет автор, такие гильзы добавят вашему интерьеру немного необычного антуража. Что ж, с ним трудно спорить. Кроме гильз с вырезанными патриотическими надписями, есть также разноцветные и совсем без украшений. Цена за вырезанную, но не раскрашенную гильзу — 899 гривен.

Скриншот объявления о продаже патриотических гильз. Источник: OLX

Стрелковые песни

Патриотам-меломанам точно пригодится сборник на СD повстанческих стрелковых жолнерских песен в исполнении группы "Буття". Как отмечает автор, состояние диска отличное. Стоит сборник песен в 100 гривен.

Скриншот объявления о продаже патриотических песен. Источник: OLX

Патриотические пчелы

Нет, это не картины, не детские игрушки и сувениры. Автор объявления на самом деле продает пчел. Насколько они патриотические на самом деле — это большой вопрос, но маркетинг есть маркетинг, а пчелы сами себя не продадут. За 1 пчелосемью автор объявления хочет получить 1500 гривен.

Скриншот объявления о продаже патриотических пчел. Источник: OLX

Патриотический мох

От пчел перейдем ко мху. Да, он также может быть патриотическим. Точнее композиции из него, продающиеся на OLX. Окрашенный в сине-желтый цвет мох можно купить в гипсовых кашпо, стеклянных вазах и деревянных корзинах. Стоят патриотические изделия от 200 гривен.

Скриншот объявления о продаже патриотического мха. Источник: OLX

Напомним, мы собрали самые странные объявления на OLX и рассказали, как странные вещи иногда пытаются продать украинцы. Кроме того, мы рассказали о самых дорогих объявлениях на OLX.