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Ботільони для екстремалів і Tik-Tok "фемілі лук": ТОП найдивнішого одягу з OLX

30 липня 2023 06:40
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Топ найдивнішого одягу, що продається на OLX
Сучасна мода. Фото: www.jamaicaobserver.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Завдяки поширенню сучасних технологій та онлайн-платформ, процес купівлі та продажу товарів став значно простішим та більш доступним. Щодня тисячі українців активно розміщують свої оголошення на OLX з метою розвантажити шафу від зайвого одягу та отримати додатковий прибуток. Щоправда, деякі лоти можуть, м'яко кажучи, шокувати людей, які стежать за модою.

Новини.LIVE зібрали одяг з OLX для найкрінжовішого луку в Україні.

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Футболка з трояндою

Почнемо з легкого. Рожева футболка з трояндою і дописом Fearless 1991 таке враження і справді прийшла до нас з 1991 року. Втім, вона може стати справжньою перлиною у шафі поціновувачів ретро.

"Багато кому личить і освіжає колір обличчя", — говорить коментар автора оголошення стосовно кольору футболки.

Ціна: 120 гривень.

Оголошення з продажу футболки з трояндою на OLX

Tik-Tok "фемілі лук"

Якщо ваша родина в захваті від Tik-Tok — ці футболки ваш вибір. В комплекті цілих три футболки: жіноча, чоловіча та дитяча. Автор оголошення запевняє, що вони виготовлялися на замовлення, та були одягнені лише один раз.

Ціна: 300 гривень за 3 футболки.

Оголошення з продажу футболок Tik-Tok "фемілі лук" на OLX

Кофта "з цікавим принтом"

Смарагдова кофта з принтом дівчини в ковбойському капелюсі — це теж реверанс у бік 90-х. Тож поціновувачам рекомендуємо якомога швидше зв'язатися з авторкою оголошення. Тим паче одяг в ідеальному стані.

Ціна: 100 гривень.

Оголошення з продажу кофти з "цікавим принтом" на OLX

Блузка з квітами

Це вже не 90-ті, це щось давніше. Принаймні сьогодні така блуза точно не зробить ваш лук стильним. А от вашій бабусі в такому вигляді ви точно сподобаєтесь.

Ціна: 400 гривень.

Оголошення з продажу блузи з квітами на OLX

"Подвійна" спідниця

А як вам спідниця, що наче була створена з двох різних речей? Той випадок, коли креатив вийшов з під контролю.

Ціна: 150 гривень.

Оголошення з продажу "подвійної" спідниці на OLX

"Нарядна спідниця"

Якщо ви саме так уявляли нарядну спідницю — то це оголошення точно для вас. Особливо нарядною її роблять ці чудові вставки зі шкірзаму.

Ціна: 120 гривень.

Оголошення з продажу "нарядної спідниці" на OLX

Пишна спідниця з мереживом

Відмінний лук для вечірньої прогулянки темними районами. Особливо стильною цю спідницю робить мереживо, яке, за словами авторки оголошення, є дуже красивим.

Ціна: 260 гривень.

Оголошення з продажу пишної спідниці з мереживом на OLX

"Топанки"

Одягнувшись з нашої добірки не забудьте про взуття. Як вам, наприклад, такі "топанки"? Авторка оголошення запевняє, що вони з натурального замшу. 

Ціна: 250 гривень.

Оголошення з продажу "топанок" на OLX

Ботільони "для екстремалів"

Ні, це не ми вигадали таку назву цим ботільонам, це все авторка оголошення. Вона пише, що взувала їх всього кілька разів, бо як виявилося боїться висоти.

"Може хто в житті таке носить, може кому на poledance згодиться", — пише авторка.

Ціна: 120 гривень.

Оголошення з продажу ботільонів "для екстремалів" на OLX

Нагадаємо, ми зібрали незвичні та кумедні оголошення на патріотичну тематику, які можна зустріти на OLX. Тут можна зустріти і синьо-жовту білизну, і гирі з гербом, і навіть проукраїнських бджіл. Крім того, ми розповідали про найдивніші оголошення на OLX, в яких люди безкоштовно віддають всілякий мотлох.

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