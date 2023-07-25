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Треш на OLX: в Україні продають "собаку-сосиску" за 100 млрд

25 липня 2023 06:50
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
На OLX продають собаку за 100 млрд гривень
Собака у костюмі хотдогу. Фото: krasivosti.pro
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Завдяки широкому впровадженню сучасних технологій та онлайн-платформ, процес купівлі та продажу товарів став набагато простішим і більш доступним. Кожного дня тисячі українців із розміщують оголошення в Інтернеті щоб позбутися зайвих речей і, можливо, заробити трохи грошей. Втім, на популярному в Україні сайті оголошень OLX можна зустріти досить дивні оголошення від любителів специфічного гумору.

Новини.LIVE розповідають про одне з таких оголошень на OLX.

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"Собака-сосиска" за 100 млрд гривень

Так, на OLX хтось виклав оголошення з продажу "собаки-сосиски". Ні, це не жарт. Точніше жарт, але таке оголошення і справді є на цьому онлайн-майданчику. 

Фото "собаки-сосиски" явяляє собою голову собаки породы породи сиба-іну з популярного мему "Качок Доге та Чімс". Її за допомогою програм обробки зображень "приліпили" до, як нескладно здогадатись, фотографії сосиски.

Оголошення з продажу собаки-сосиски на OLX

"Якщо у вас немає такої, то ваше життя прожите даремно. Усім потрібна собака сосиска", — підкреслює автор оголошення.

Коштує така собака всього 100 млрд гривень.

Фото собаки-сосиски. Джерело: OLX

Нагадаємо, ми зібрали незвичні та кумедні оголошення на патріотичну тематику, які можна зустріти на OLX. Тут можна зустріти і синьо-жовту білизну, і гирі з гербом, і навіть проукраїнських бджіл. Крім того, ми розповідали про найдивні оголошення на OLX в яких люди безкоштовно віддають всілякий мотлох.

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