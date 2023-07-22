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"Єдиний у своїй красі": у Києві біля Лаври продають елітний палац за 9 млн доларів

22 липня 2023 06:40
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
У Києві продають будинок біля Києво-Печерської Лаври за 9 млн доларів
Палац біля Києво-Печерської Лаври. Фото: OLX
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Попри те, що в Україні вже майже півтора роки триває кровопролитна війна з російськими загарбниками, життя в столиці не зупиняється. Не зупиняється й продаж елітного житла у Києві. При цьому деякі будинки, які продають у столиці, більше схожі на справжні палаци. Коштують вони відповідно.

Наприклад, маєток, про який ми розповідаємо, коштує "лише" 9 мільйонів доларів. Новини.LIVE розповідають про один з найдорожчих котеджів Києва, який розташований біля Києво-Печерської Лаври.

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Що відомо про будинок

"Єдиний у своїй красі White Castle (Білий замок) у самому центрі Києва" — говориться на самому початку оголошення з продажу цього маєтку. І тут, якщо чесно, важко сперечатись.

У будинку площею 1000 квадратних метрів на 5 поверхах розташовані 8 кімнат. З маєтку відкривається панорамний вид на столицю та набережну Дніпра. Поруч ііз цим палацом розташована Києво-Печерська Лавра, Парк перемоги та Національний ботанічний парк.

Фасад та інтер’єр маєтку створені в стилі барокко. У палаці є безшумний панорамний ліфт, головний хол, зал для прийомів, вітальня, кінозал, їдальня, кухня, кабінет, басейн, сауна, санвузли, спортзал, кімната відпочинку, винний погріб, кімната для куріння, кімната для покоївки, дві головні та чотири додаткові спальні з гардеробом, ванними кімнатами та балконами, а також більярдна.

Матеріали оздоблення тут також королівські. Будинок оздоблений італійським мармуром чотирьох видів, художньою підлогою з індійського та італійського мармуру, оніксом у ванних кімнатах, вишуканими шпалерами у спальнях та натуральним текстилем. Крім того, будинок оснащено системами відеоспостереження та очищення повітря.

  • Палац біля Лаври у Києві. Фото: OLX
  • Палац біля Лаври у Києві. Фото: OLX
  • Палац біля Лаври у Києві. Фото: OLX
  • Палац біля Лаври у Києві. Фото: OLX
  • Палац біля Лаври у Києві. Фото: OLX
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Нагадаємо, ми розповідали про котеддж під Києвом площею 1200 квадратних метрів. Триповерховий будинок із червоної цегли, зовні оздоблений гранітом, а всередині — мармуром. І про ще один, трохи більший, площею 3000 метрів, який коштує 13 мільйонів доларів.

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